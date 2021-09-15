Acun Ilıcalı, Hasan Can Kaya ile tanışma hikayesini anlattı: Gece uçağı gönderip aldırdım

Acun Ilıcalı, TV8'de hafta içi her gün yayınlanan Müge ile Gülşen'le 2. Sayfa'nın canlı yayın konuğu oldu. Ilıcalı, merak edilenleri ve ünlü komedyen Hasan Can Kaya ile yollarının nasıl kesiştiğini açıkladı.

Hasan Can'ı henüz çok ünlü olmadan gördüğünü söyleyen Acun Ilıcalı, "Hüsnü Güreli'nin kızı Yosun beni aradı, böyle bir yetenek var dedi. Ben de 2 saat boyunca Hasan Can'ı seyrettim. Arkadaşlarım arasında bilen yoktu. Görür görmez işte bu dedim. Ertesi gün onu aradım kendisi de şoke oldu. 'Ankara'dayım, Gaziantep'e gideceğim' dedi. Gösterinin sonrasında gece 1'de uçakla Ankara'dan aldırdım onu. Dalaman'da havaalanında Hasan'la buluştum, 15 dakika sonra sarmaş dolaştık. Daha sonra uçakla Gaziantep'e gösteriye gittiler. Allah istedi diyelim. " dedi.



