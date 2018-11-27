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Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.11.2018 02:40 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı ile tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, Çağatay Ulusoy ile aşk iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, Pazartesi günü sürpriz bir şekilde evliliklerini bitirdi. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, Silivri Adliyesi'nde tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Şeyma Subaşı ise gece yarısı Instagram hesabından bir açıklama paylaşarak, Çağatay Ulusoy ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı.

'ARKADAŞLIĞIM YAKIN ÇEVREM TARAFINDAN BİLİNİR'
Şeyma Subaşı, Instagram hesabından bir açıklama yaparak iddialara son noktayı koydu. Çağatay Ulusoy'la uzun zamandır arkadaş olduklarını ve bu durumun yakın çevresi tarafından bilindiğini belirten Şeyma Subaşı açıklamasında, 'Çağatay Ulusoy'la olan arkadaşlığım yakın çevrem tarafından gayet iyi bilinir. Bu arkadaşlığın başka tarafa çekilme çabası son derece çirkindir' ifadelerini kullandı.

seyma-instagram

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Çağatay Ulusoy

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