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Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa 10 yaşına bastı! Doğum günü karelerine yorum yağdı

28.10.2023 10:21 | Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı ile birlikteliğinden olan kızı Melisa 10 yaşına bastı. 4 kız babası olan Ilıcalı, en küçük kızı Melisa'nın doğum günü partisinden karelerini paylaşarak duygularını dile getirdi. Ilıcalı'nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

4 kız babası olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın en küçük kızı Melisa Ilıcalı 10 yaşına girdi. Ilıcalı, kızının doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile kutladı.

Melisa 1

Acun Ilıcalı kızı Melisa ile karelerine "Canım kızım, nasıl da büyüdün. Ablaların gibi babanı hiç üzmedin. O güzel bakışlarını yerim. Nice mutlu yılların olsun. Allah seni hep mutlu etsin" notunu düştü.

Melisa 2

Ünlü ismin gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Acun Ilıcalı ile kızının fotoğraflarına; 'Aynı annesi', 'Küçük Şeyma', 'Annesinin kopyası' gibi yorumlar yapıldı.

Melisa 3

Şeyma Subaşı ise, kızı Melisa için Miami'de bir doğum günü partisi yaptı. Şeyma Subaşı da kızının doğum gününü Miami'de yaptıkları parti fotoğraflarıyla kutladı.

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Melisa 4

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