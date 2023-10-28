Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa 10 yaşına bastı! Doğum günü karelerine yorum yağdı

4 kız babası olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın en küçük kızı Melisa Ilıcalı 10 yaşına girdi. Ilıcalı, kızının doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile kutladı.

Acun Ilıcalı kızı Melisa ile karelerine "Canım kızım, nasıl da büyüdün. Ablaların gibi babanı hiç üzmedin. O güzel bakışlarını yerim. Nice mutlu yılların olsun. Allah seni hep mutlu etsin" notunu düştü.

Ünlü ismin gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Acun Ilıcalı ile kızının fotoğraflarına; 'Aynı annesi', 'Küçük Şeyma', 'Annesinin kopyası' gibi yorumlar yapıldı.

Şeyma Subaşı ise, kızı Melisa için Miami'de bir doğum günü partisi yaptı. Şeyma Subaşı da kızının doğum gününü Miami'de yaptıkları parti fotoğraflarıyla kutladı.









