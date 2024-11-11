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Acun Ilıcalı işine son vermişti! Semih Öztürk "Survivor Kurtlar Sofrası" notuyla paylaştı...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.11.2024 07:35
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Acun Ilıcalı'nın işine son verdiği Survivor Ekstra programı sunucusu Semih Öztürk uzun zaman sonra ortaya çıktı. Sema ve Adem'in Semih ile yaptığı paylaşım sonrası akıllara "Semih Survivor'a mı katılıyor?" sorusu geldi.

Acun Ilıcalı işine son vermişti! Semih Öztürk "Survivor Kurtlar Sofrası" notuyla paylaştı...

2016 yılında Survivor'da yarışarak büyük bir tanınırlık elde eden Semih Öztürk, yarışma sonrasında Survivor Ekstra programında yorumcu koltuğunda oturmuştu.

2020 yılında boşandığı Kurretülayn Matur'un paylaşımı nedeniyle Acun Ilıcalı tarafından işine son verilen Semih Öztürk uzun zaman sonra ortaya çıktı.

Survivor 2025 kadrosunda yer aldığı iddia edilen iki eski yarışmacı Semih ile poz verdi. Sema ve Adem'in Semih ile yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı.

Sema, Adem, Hikmet, Efe gibi isimlerin katılacağı söylenen Survivor'da Semih'in de kadroda yer alacağı iddia edildi. Ancak resmi bir açıklama yapılmadı.

Semih sosyal medyada paylaşıma "Survivor Kurtlar Sofrası" yorumunda bulundu.

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Sosyal medyada bir kısım "Vay kral dönüyor", "Survivor şimdi izlenir" derken bir kısım ise "Acun seni kovmadı mı?" yorumlarında bulundu.

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SEMİH ÖZTÜRK TV8'DEN NEDEN AYRILDI?

Acun Ilıcalı yakın arkadaşı Alpay Kazan'ı kanser nedeniyle kaybetti. Alpay Kazan ile Ütopya programından itibaren sorunlar yaşayan Kurretülayn Matur, Twitter hesabında ''Hayat böyle bir şey işte. Bugün varsın, yarın yoksun. Hayatımdaki herkesi affettim, bir seni affedemedim. İki dudağım arasından çıkmıyor 'helal olsun''' ifadelerini kullanmıştı.

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Arkadaşı Alpay Kazan'ın ölümü ardından yapılan paylaşıma sinirlenen Acun Ilıcalı, Kurretülayn Matur'un sözleri nedeniyle Semih Öztürk'ün işine son vermişti.

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Semih Öztürk
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