Acun Ilıcalı isyan etti! | Survivor’da aileler de tartışmaya dahil oldu!

Survivor yarışmasında gerçekleşen son Ada Konsey’in yaşanan olaylar gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’nın yaptığı konuşma ise oldukça dikkat çekti. İki yarışmacının aileleri arasında çıkan gerginlikten dolayı yarışmacıların kendi aileleriyle konuşmaları ve buna bir son verilmesi istendi. Çıkan tartışmaların odağındaki iki isim ise Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel oldu.
BUNLARI KONUŞTUK!
İstanbul'da yaptıkları konuşmada, ailelerin yarışmaya dahil olmamasını tembihlediklerini kaydeden Ilıcalı, "Konu şu, Survivor'a gelirken hatırlarsanız İstanbul'da bir toplantı yaptık. Bu toplantıda aileleriniz herhangi bir şekilde Survivor ile ilgili konulara girmemesini rica ettim. Buraya gelirken ailelerinizden de sosyal medyayı kullanmamalarını rica etmenizi net olarak söyleyerek hatırlıyorum" dedi.
“YARIŞMACILARIN AİLELERİYLE İLGİLİ SORUNUMUZ VAR!”
Ailelerin sosyal medyadaki paylaşımlarından rahatsız olduklarını aktaran Ilıcalı, "İki yarışmacılarımızın aileleriyle ilgili bir sorunumuz var ve bu sorunu sizinle paylaşmam gerekiyor. Survivor tarihinde ilk defa aileler fazlasıyla bu işin içinde. Bundan son derece rahatsızız. Aileler iki yarışmacımızın ailesi bu konuda bizi üzecek şekilde sosyal medyada aktifler" diye konuştu.
“BİZİ VE PROGRAMIMIZI RAHAT BIRAKIN!”
Ilıcalı, ailelerin programı ve kendilerini rahat bırakmasını istediğini belirterek, şunları söyledi:
“Bu iki yarışmacıyla konuşacağım ve görüşme hakkı vereceğim. Ailelerinizle görüşün bizi ve programımızı açıkçası rahat bıraksınlar. Kızları, erkekleri isteyerek buraya katıldı herkesin. Biz aileleri yarışmaya almadık. Biz sizi aldık yarışmaya. Bir tanesinin ailesi de yarışmadan ayrılmasını istiyor."
“KIZIMIN YARIŞMADAN AYRILMASINI İSTİYORUM!”
“Birinci yarışmacımız Aleyna. Aleyna ben senin aileni açıkçası burada gördüm. Pırlanta gibi insanlar, çok yüksek bir gerilim var. Annen bizi arıyor. Kızımın yarışmadan ayrılmasını istiyorum diyor. Annenle konuş. İkinci yarışmacımıza geliyorum. İkinci yarışmacımız da Ayşe. İşin aslı Ayşe'nin ailesiyle Aleyna'nın annesi arasında bir gerilim var. Bu iş büyümüş durumda"
İKİ YARIŞMACI AİLESİYLE GÖRÜŞECEK
Acun Ilıcalı'nın açıklamalarının ardından tüm yarışmacılarda gerginlik yaşandığı görülürken, ismi açıklanan yarışmacılardan Aleyna ve Ayşe'nin de üzgün tavırları ekrana yansıdı. İki yarışmacının, büyüyen olayların ardından aileleriyle görüşecekleri ve sosyal medya paylaşımlarını durdurmalarını isteyecekleri öğrenildi.
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