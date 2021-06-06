Acun Ilıcalı isyan etti! | Survivor’da aileler de tartışmaya dahil oldu!

Survivor yarışmasında gerçekleşen son Ada Konsey’in yaşanan olaylar gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’nın yaptığı konuşma ise oldukça dikkat çekti. İki yarışmacının aileleri arasında çıkan gerginlikten dolayı yarışmacıların kendi aileleriyle konuşmaları ve buna bir son verilmesi istendi. Çıkan tartışmaların odağındaki iki isim ise Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel oldu.

BUNLARI KONUŞTUK!

İstanbul'da yaptıkları konuşmada, ailelerin yarışmaya dahil olmamasını tembihlediklerini kaydeden Ilıcalı, "Konu şu, Survivor'a gelirken hatırlarsanız İstanbul'da bir toplantı yaptık. Bu toplantıda aileleriniz herhangi bir şekilde Survivor ile ilgili konulara girmemesini rica ettim. Buraya gelirken ailelerinizden de sosyal medyayı kullanmamalarını rica etmenizi net olarak söyleyerek hatırlıyorum" dedi.

“YARIŞMACILARIN AİLELERİYLE İLGİLİ SORUNUMUZ VAR!”

Ailelerin sosyal medyadaki paylaşımlarından rahatsız olduklarını aktaran Ilıcalı, "İki yarışmacılarımızın aileleriyle ilgili bir sorunumuz var ve bu sorunu sizinle paylaşmam gerekiyor. Survivor tarihinde ilk defa aileler fazlasıyla bu işin içinde. Bundan son derece rahatsızız. Aileler iki yarışmacımızın ailesi bu konuda bizi üzecek şekilde sosyal medyada aktifler" diye konuştu.