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Twitter’da gündem olan “Açıklama Yap Acun Medya” etiketinin anlamı ne? Yarışmacıların anneleri arasındaki olay ne? Zuhal Kalaycıoğlu kimdir?

16.05.2021 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin popüler yarışmalarından biri olan Survivor’ın yarışmacılarından Aleyna’nın annesi olan Zuhal Kalaycıoğlu’nun Twitter hesabında yaptığı paylaşım olay oldu. Bu paylaşımdan sonra ise birçok Survivor izleyicisi “Açıklama yap Acun Medya” etiketiyle paylaşım hakkında bir açıklama talebinde bulundu. Peki Zuhal Kalaycıoğlu’nun yaptığı paylaşım neydi?

Twitter’da gündem olan “Açıklama Yap Acun Medya” etiketinin anlamı ne? Yarışmacıların anneleri arasındaki olay ne? Zuhal Kalaycıoğlu kimdir?

Twitter’da gündeme giren “Açıklama yap Acun Medya” etiketi, çok kısa bir sürede birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Konuyu bilmeyen ve ne olduğunu anlamak isteyen vatandaşlar ise olayı araştırıyor.

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Survivor’da bugün oynanan ödül oyunundan sonra yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu, Twitter hesabında yaptığı paylaşımın ardından 'Açıklama yap Acun Medya' ifadelerine yer verilen paylaşımlar ile sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

Yapılan paylaşımlarda Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu ve kızı Cansu Kalaycıoğlu'nun düşürüldüğü duruma tepki gösterildi.

ZUHAL KALAYCIOĞLU İLE AYŞE'NİN ANNE VE BABASI ARASINDA NE OLDU?

Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Evlatlarım benim kırmızı çizgim... Günlerdir Cansu’ya ve bana huzur vermeyen çok çirkin söylemlerde bulunan Ayşe’nin anne ve babasını esefle kınıyorum"

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YARIŞMACI AYŞE’NİN ANNESİ NE DEDİ?

Survivor’da yarışmacıların aileleri ile buluşma anları izleyicilerin dikkatini çekti. Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi ve kardeşi Cansu ile buluşması ise izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

2008 yılında Zuhal Kalaycıoğlu’nun küçük kızı Cansu, yaşanan trafik kazası sonrası engelli oldu. Cansu Kalaycıoğlu, trafik kazasından sonra görme, işitme, yürüme ve konuşma gibi birçok yetisini kaybetti.

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Yarışmacıların aileleriyle buluştuğu yayında, iddialara göre yarışmacı Ayşe’nin annesi Cansu Kalaycıoğlu’nun programa getirilmesiyle ilgili olarak “Yaratık, oy toplamak için gelmişsiniz.” İfadelerini kullanmıştır. Bu olayın yayında duyulması ile beraber birçok Survivor izleyicisi ve Zuhal Kalaycıoğlu duruma tepki göstermiştir.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ayşe ve anası akıllı olun bu millet akllını alır adamın !!

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