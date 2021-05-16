Twitter’da gündem olan “Açıklama Yap Acun Medya” etiketinin anlamı ne? Yarışmacıların anneleri arasındaki olay ne? Zuhal Kalaycıoğlu kimdir?

Twitter’da gündeme giren “Açıklama yap Acun Medya” etiketi, çok kısa bir sürede birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Konuyu bilmeyen ve ne olduğunu anlamak isteyen vatandaşlar ise olayı araştırıyor.

Survivor’da bugün oynanan ödül oyunundan sonra yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu, Twitter hesabında yaptığı paylaşımın ardından 'Açıklama yap Acun Medya' ifadelerine yer verilen paylaşımlar ile sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

Yapılan paylaşımlarda Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu ve kızı Cansu Kalaycıoğlu'nun düşürüldüğü duruma tepki gösterildi.

ZUHAL KALAYCIOĞLU İLE AYŞE'NİN ANNE VE BABASI ARASINDA NE OLDU?

Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Evlatlarım benim kırmızı çizgim... Günlerdir Cansu’ya ve bana huzur vermeyen çok çirkin söylemlerde bulunan Ayşe’nin anne ve babasını esefle kınıyorum"

YARIŞMACI AYŞE’NİN ANNESİ NE DEDİ?

Survivor’da yarışmacıların aileleri ile buluşma anları izleyicilerin dikkatini çekti. Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi ve kardeşi Cansu ile buluşması ise izleyicilere duygusal anlar yaşattı.