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Acun Ilıcalı kızı Banu Ilıcalı'yla fotoğrafını paylaştı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 24.12.2018 10:48 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nın küçük yaşta trafik kazası geçirip hayatta kaldığı için 'mucize çocuk' dediği büyük kızı Banu Ilıcalı, duru güzelliğiyle büyüledi.

Acun Ilıcalı kızı Banu Ilıcalı'yla fotoğrafını paylaştı

Acun Ilıcalı'nın 'mucize çocuk' dediği büyük kızı Banu Ilıcalı, babasıyla birlikte poz verdi.

Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı ile birlikte verdiği poz sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgisini çekti. Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı, duru güzelliğiyle sosyal medya kullanıcılarını büyüledi.

"19 YAŞINDA EVLENDİM"

Acun Ilıcalı "hayatımın en zor anları" dediği kaza olayını şu şekilde anlatmıştı: "Çok sevdiğim babaanne ve dedemi trafik kazasında yitirdim. Karşıdan karşıya geçiyorlardı. Bir arabanın altında kaldılar. Bu olaydan 4 yıl sonra aynı korkunç kader bu kez anne - babamı buldu. Ben 19 yaşında evlendim. Bir kızım oldu. Kızım henüz 10 aylıktı. Annem ve babamla Bodrum'a tatile gidecektik. Benim son anda işim çıktı, "Siz gidin daha sonra geleceğim" dedim. Kızım Banu da onların yanındaydı. Balıkesir'i geçmişler. Babam sakin sakin konvoyu sollarken, bir anda karşısına 180'le gelen bir araç çıkmış ve kafa kafaya çarpışmışlar. Annemle babam orada rahmetli olmuş. Kızım çok ağır yaralanmış.

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''KIZIMI SORAMIYORUM''

Balıkesir Devlet Hastanesi'ne gittim. Bir adam duruyor. Adamın yanına gittim. Annemi sordum. ''İlknur Ilıcalı ile görüşmek istiyorum'' dedim. Adam bir deftere baktı ve sayfayı çevirdi "Ölmüştür" dedi. ''Ergün Ilıcalı ile görüşmek istiyorum'' dedim. "Ölmüştür" dedi. Ben şoktayım ve kızım Banu'yu soramıyorum. Sadece vücudunda 18 kırık vardı. Düşünün o zaman henüz 10 aylıktı...

''KIZIM MUCİZE ÇOCUK''

Dünyada, bundan daha büyük bir acı olamaz herhalde. Öyle bir acıydı ki, kızımın yaşamasına sevinememiştim bile. Banu'nun o kazadan sağ çıkması gerçekten mucizeydi. Ben o yüzden kızıma "mucize çocuk" derim. Yaşadığı bunalım sonucunda eşim Seda'dan ayrıldım.

''KOLUMDA 36 DİKİŞ VAR''

Ailemi trafik kazasında kaybedip, sonrasında ilk eşimden boşanınca ben de ipler tamamen koptu. Herkesin bir gün öleceğini, hayatın anlamsız olduğunu düşünerek ölümden hiç korkmadan yaşamaya başladım. Gidip motosiklet aldım. Sonra büyük bir kaza geçirdim. Bir araba soldan gelip çarptı. Arkamda da yakın arkadaşım vardı. O da o kazada vefat etti. Benim ise sol kolum kırıldı. 2 ay hastanede yattım. 36 dikişli bir ameliyat geçirdim ve koluma platin takıldı. Yani ben de mucize eseri yaşıyorum."


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ACUN ILICALI Acun Ilıcalı kızı Banu Ilıcalı

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