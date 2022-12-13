Acun Ilıcalı kötü haberi duyurdu! Deprem etkisi yaratan gelişme...

Championship'e hızlı bir giriş yaptıktan sonra kötü sonuçlarla karşı karşıya gelen Hull City'de sakatlık depremi yaşandı. Fenerbahçe'den 1 yıllığına kiralanan Yunanistanlı oyuncu Pelkas, 3 ay sahalardan uzak kalacak.

"PELKAS 3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK"

Hull City kulübünün sahibi Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Ligde hak ettiğimiz yerde değiliz, sezon başında 13 sakatımız vardı şu anda sadece 4-5 kaldı. Watford maçının başında Pelkas sakatlandı. Kendisi 3 ay sahalardan uzak kalacak. Kaliteli bir takımımız harika taraftar kitlemiz var, tek ihtiyacımız olan şey sakat oyuncularımızın geri dönmesi" ifadelerini kullandı.

KİRALIK OLARAK FORMA GİYİYORDU

29 yaşındaki Pelkas 30 Haziran 2023'te Fenerbahçe'ye dönmeyi planlıyordu. Yaşanan sakatlık gelişmesi sarı-lacivertlilerde tüm tadı kaçırdı. Bu sezon Championship'te 15 maça çıkan Pelkas, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.



