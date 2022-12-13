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Acun Ilıcalı kötü haberi duyurdu! Deprem etkisi yaratan gelişme...

13.12.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı takımı Hull City'de kiralık olarak forma giyen Dimitrios Pelkas'ın sakatlığı için açıklamalarda bulundu. Kötü haberi duyuran Ilıcalı, yıldız oyuncunun en az 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Acun Ilıcalı kötü haberi duyurdu! Deprem etkisi yaratan gelişme...

Championship'e hızlı bir giriş yaptıktan sonra kötü sonuçlarla karşı karşıya gelen Hull City'de sakatlık depremi yaşandı. Fenerbahçe'den 1 yıllığına kiralanan Yunanistanlı oyuncu Pelkas, 3 ay sahalardan uzak kalacak.

"PELKAS 3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK"

Hull City kulübünün sahibi Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Ligde hak ettiğimiz yerde değiliz, sezon başında 13 sakatımız vardı şu anda sadece 4-5 kaldı. Watford maçının başında Pelkas sakatlandı. Kendisi 3 ay sahalardan uzak kalacak. Kaliteli bir takımımız harika taraftar kitlemiz var, tek ihtiyacımız olan şey sakat oyuncularımızın geri dönmesi" ifadelerini kullandı.

KİRALIK OLARAK FORMA GİYİYORDU

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29 yaşındaki Pelkas 30 Haziran 2023'te Fenerbahçe'ye dönmeyi planlıyordu. Yaşanan sakatlık gelişmesi sarı-lacivertlilerde tüm tadı kaçırdı. Bu sezon Championship'te 15 maça çıkan Pelkas, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.


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