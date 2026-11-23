Fenerbahçe'nin Kocaelispor karşısında yaşadığı puan kaybının ardından Rıdvan Dilmen, Emre Belözoğlu'nun ilk 11 tercihlerini hedef aldı. Ünlü yorumcunun Vedat Muriqi ve N'Golo Kante üzerinden yaptığı değerlendirme gündem oldu.

"VEDAT MURIQI FENERBAHÇE'NİN BİRİNCİ SANTRFORU"

Vedat Muriqi'nin yedek bırakılmasını eleştiren Rıdvan Dilmen, Kosovalı golcünün Fenerbahçe'nin mevcut santrforları arasında ilk tercih olması gerektiğini savundu. Muriqi'nin gol katkısına dikkat çeken yorumcu, Lukaku ile yapılan tercihi de sorguladı.

Dilmen, "Bir takım, 9-10 gol atan bir futbolcuyu oynatmayıp aynı maç sayısıyla Lukaku ile nasıl başlar? Bu bana çok enteresan geliyor" dedi.

Muriqi'nin Çorum ve Liverpool karşılaşmalarında takıma katkı sağladığını hatırlatan Dilmen, Liverpool maçında gol atmasına rağmen yeniden yedek kalmasını eleştirdi.

Ünlü yorumcu, "Fenerbahçe takımının kim ne derse desin şu mevcut santrforlarından birincisi Vedat Muriqi'dir. Artı, birinci merkez orta sahası Kante'dir. Skora göre konuşmuyorum" sözleriyle görüşünü dile getirdi.

"İKİDE İKİ KANTE'Yİ KESTİ"

N'Golo Kante'nin üst üste iki maçta yedek bırakılmasına da tepki gösteren Rıdvan Dilmen, Çorum karşılaşmasının ardından orta saha rotasyonunda değişiklik beklediğini ancak Emre Belözoğlu'nun tercihinin farklı olduğunu söyledi.

Dilmen, "Çorum maçından sonra İsmail, Guendouzi ve Kante'yi rotasyonla değiştirecektir dedim ama ikide iki Kanté'yi kesti. İsmail'i demiyorum. Bu takımda Guendouzi oynuyorsa bir tuhaflık var. Lukaku oynuyorsa da bir tuhaflık var" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları, Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun kadro tercihleri ve takımın ideal 11'i üzerindeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

RIDVAN DİLMEN'DEN "TUHAFLIK VAR" ÇIKIŞI

TV8 yayınında karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Emre Belözoğlu'nun istatistiklere önem veren bir teknik direktör olduğunu belirterek kadro tercihlerindeki bazı noktaların kendisine göre açıklanması gerektiğini söyledi.

Dilmen, "Emre Hoca istatistiğe çok inanır. Kanté yedek ve bu takımda Guendouzi oynuyorsa burada bir tuhaflık var. Eğer Vedat Muriqi kenarda, Lukaku oynuyorsa burada da bir tuhaflık var. Bu tuhaflığın ne demek istediğimi anlayan anlıyordur" ifadelerini kullandı.