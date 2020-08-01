Acun Ilıcalı Mario Götze'nin kardeşi Felix Götze'nin peşinde

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hollanda takımı Fortuna Sittard, transferde önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Yeşil sarılı ekip Dünyaca ünlü yıldız Mario Götze'nin kardeşi Felix Götze'yi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Almanya'nın Kicker Gazetesi'nin haberine göre Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, dünyaca ünlü yıldız Mario Götze'nin kardeşini transfer etmek istiyor.

EN GÜÇLÜ ADAY FORTUNA

Bundesliga ekiplerinden Augsburg'da forma giyen Felix Götze'nin Hollanda'ya gideceği ve en güçlü adayın Fortuna olduğu belirtildi. Augsburg'un Felix'i bonservisiyle satmak yerine tecrübe kazansın diye Fortuna'ya kiralamaya sıcak baktığı kaydedildi.

EN BÜYÜK RAKİP PEC ZWOLLE

Acun Ilıcalı'nın bu transferdeki en büyük rakibi de yine Hollanda'dan çıktı. PEC Zwolle takımının da Felix'i istediği iddia ediliyor. Dortmund altyapısından çıkan ve ardından Bayern Münih'in yolunu tutan Felix Götze, iki sene önce Augsburg'a transfer olmuştu.Felix Götze, önlibero pozisyonunda forma giyiyor. 22 yaşındaki futbolcu, stoper pozisyonunda da oynayabiliyor.