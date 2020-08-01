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Acun Ilıcalı Mario Götze'nin kardeşi Felix Götze'nin peşinde

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 01.08.2020 17:32 | Son Güncelleme

Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı satın alan Acun Ilıcalı'nın Alman futbolcu Mario Götze'nin kardeşi Felix Götze'yi kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Bir diğer Eredivisie ekibi PEC Zwolle'nin de Augsburg'lu futbolcuya talip olduğu belirtildi.

Acun Ilıcalı Mario Götze'nin kardeşi Felix Götze'nin peşinde

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hollanda takımı Fortuna Sittard, transferde önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Yeşil sarılı ekip Dünyaca ünlü yıldız Mario Götze'nin kardeşi Felix Götze'yi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Almanya'nın Kicker Gazetesi'nin haberine göre Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, dünyaca ünlü yıldız Mario Götze'nin kardeşini transfer etmek istiyor.

EN GÜÇLÜ ADAY FORTUNA

Bundesliga ekiplerinden Augsburg'da forma giyen Felix Götze'nin Hollanda'ya gideceği ve en güçlü adayın Fortuna olduğu belirtildi. Augsburg'un Felix'i bonservisiyle satmak yerine tecrübe kazansın diye Fortuna'ya kiralamaya sıcak baktığı kaydedildi.

EN BÜYÜK RAKİP PEC ZWOLLE

Acun Ilıcalı'nın bu transferdeki en büyük rakibi de yine Hollanda'dan çıktı. PEC Zwolle takımının da Felix'i istediği iddia ediliyor. Dortmund altyapısından çıkan ve ardından Bayern Münih'in yolunu tutan Felix Götze, iki sene önce Augsburg'a transfer olmuştu.Felix Götze, önlibero pozisyonunda forma giyiyor. 22 yaşındaki futbolcu, stoper pozisyonunda da oynayabiliyor.

TAKİPÇİ SAYISI 5 KAT ARTTI

Survivor 2020'nin final programında "Fortuna Sittard maceramız başladı, hayırlı olsun diyorum" sözlerini kullanan Acun Ilıcalı, büyük müjdeyi vermişti. Ilıcalı, ayrıca Hollanda kulübü Fortuna Sittard'a da takipçi desteği istemişti. Bu isteğin ardından kulübün Instagram'daki takipçi sayısı 24 saat içinde 5 kat artmıştı. Fortuna Sittard'ın şu anda ise 108 bin takipçisi var.

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