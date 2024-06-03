Acun Ilıcalı, Mourinho transferinin perde arkasını anlattı! ''Beşiktaş devreye girdi ama...''

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı, Mourinho transferinin perde arkalarını anlattı.
"Mourinho fikri Branco'dan çıktı. Başkanımızla 2 ay önce paylaşmış bu ismi. Kesinlikle ilk görüşen kişi Mario Branco. Beşiktaş'ta devreye girdi ama biz devreye girip bitirdik."
"Aziz Yıldırım seçim vaadi olarak agresif bir şekilde bizden daha çok para vermiş ama Mourinho bizi kabul etti."
"Ali Koç beni çağırdı ve ihtiyacımız var dedi. Ben de düşünmeden kabul ettim."
"Ben, Mario Branco, Mourinho ve Ahmet Ketenci olarak 4 kişiyiz. Seçimi kazanırsak futbolu bu 4 kişi yönetecek."