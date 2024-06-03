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Acun Ilıcalı, Mourinho transferinin perde arkasını anlattı! ''Beşiktaş devreye girdi ama...''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.06.2024 20:16
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Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Jose Mourinho transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı, Mourinho transferinin perde arkasını anlattı! ''Beşiktaş devreye girdi ama...''

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı, Mourinho transferinin perde arkalarını anlattı.

"BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ AMA BİZ BİTİRDİK"

"Mourinho fikri Branco'dan çıktı. Başkanımızla 2 ay önce paylaşmış bu ismi. Kesinlikle ilk görüşen kişi Mario Branco. Beşiktaş'ta devreye girdi ama biz devreye girip bitirdik."

"AZİZ YILDIRIM ÇOK DAHA FAZLASINI VERMİŞ"

"Aziz Yıldırım seçim vaadi olarak agresif bir şekilde bizden daha çok para vermiş ama Mourinho bizi kabul etti."

"KOŞA KOŞA GELDİM"

"Ali Koç beni çağırdı ve ihtiyacımız var dedi. Ben de düşünmeden kabul ettim."

"SEÇİMİ KAZANIRSAK BİZ YÖNETECEĞİZ"

"Ben, Mario Branco, Mourinho ve Ahmet Ketenci olarak 4 kişiyiz. Seçimi kazanırsak futbolu bu 4 kişi yönetecek."

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