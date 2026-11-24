Galatasaray'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Aleksey Batrakov'un geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Rus futbolcunun menajeri Vladimir Kuzmichev, sarı-kırmızılı kulüple olası sözleşme görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geldi.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Rus basınından Sport-Express'e açıklamalarda bulunan Vladimir Kuzmichev, şu anda Türkiye'de bulunduğunu doğruladı. Menajer, Galatasaray'ın bu akşam Aston Villa ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını tribünden takip etmeyi düşündüğünü de dile getirdi.

Kuzmichev, İstanbul ziyaretinde Batrakov ile bir araya gelmek için de görüşme ayarladığını belirtti. Bu ziyaret, Galatasaray'ın yıldız futbolcuyla yeni sözleşme konusunda adım atabileceği yönündeki beklentileri artırdı.

YENİ SERBEST KALMA BEDELİ...

Sözleşme ve serbest kalma maddesiyle ilgili soruları yanıtlayan Rus menajer, "Olası sözleşme görüşmeleri ve yeni bir serbest kalma maddesi konusunda henüz yorum yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kuzmichev, Galatasaray yönetimiyle bir araya gelme ihtimalini ise "Ancak kulüp yönetimiyle bir görüşme mümkün" sözleriyle değerlendirdi. Daha önce gündeme gelen haberlerde, Batrakov'un sözleşmesinde yer alan 55 milyon euroluk serbest kalma bedelinin 70 milyon euroya yükseltilmesinin planlandığı iddia edilmişti.

14 MAÇTA 10 SKOR KATKISI

Galatasaray ile 2031 yılının yazına kadar sözleşmesi bulunan Aleksey Batrakov, bu sezon ortaya koyduğu performansla takımın önemli isimlerinden biri haline geldi.

Rus futbolcu, tüm kulvarlarda çıktığı 14 karşılaşmada toplam 897 dakika sahada kaldı. Genç yıldız, bu süre içerisinde 6 gol ve 4 asist üreterek takımına 10 gollük katkı sağladı.