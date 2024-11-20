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Acun Ilıcalı ne aradı ne sordu... Nagihan Karadere'den Survivor 2025 itirafı!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.11.2024 10:06
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Survivor All Star'daki performansı, iddialı çıkışları ve yarışmadaki cesur halleri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Nagihan Karadere'nin yeni sezonda Survivor'da yer alıp almayacağı merak ediliyor. Son olarak bir ödül töreninde ortaya çıkan Karadere'den Survivor 2025 itirafı geldi...

Acun Ilıcalı ne aradı ne sordu... Nagihan Karadere'den Survivor 2025 itirafı!

Survivor All Star 2024'teki kavgaları, iddialı çıkışları ve performansı ile adından sıkça söz ettiren Nagihan Karadere'nin yeni sezonda Survivor kadrosunda yer alıp almayacağı merak ediliyor.

Survivor All Star'da büyük bir kaza geçiren Nagihan Karadere o dönemde bir süre oyunlara dâhi çıkamamıştı. Survivor Nagihan'ı Acun Ilıcalı diskalifiye etmek istemiş ancak Karadere yarışma azmiyle devam etmek istemişti.

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Zor günlerini geride bırakan Nagihan Karadere son olarak bir ödül töreninde ortaya çıktı. Survivor 2025 kadrosunda olup olmayacağı sorusuna ünlü isim şöyle yanıt verdi;

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AÇIK AÇIK CEVAPLADI

'Survivor gündemimiz yok. Bir teklif de yok. Görüşmede yok. O yüzden ben bu sene nadasa çekileceğim. Yaş itibariyle ve sağlık sorunları sebebiyle...'

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'Acun beye buradan sesleniyorum' diyen Nagihan Karadere 'Ne zaman gelecek bu teklif bende merak ediyorum' diyerek sözlerini tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Nagihan Karadere
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