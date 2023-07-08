MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Acun Ilıcalı'nın 16 yaşına basan kızı Yasemin Ilıcalı'nın doğum günü kombininin fiyatı dudak uçuklattı!

Acun Ilıcalı'nın 16 yaşına basan kızı Yasemin Ilıcalı'nın doğum günü kombininin fiyatı dudak uçuklattı!

08.07.2023 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş insanı Acun Ilıcalı kızı Yasemin ılıcalı'nın doğum gününü kutladı. Zeynep Yılmaz ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasemin Ilıcalı 16 yaşına girdi. Kutlamaya Ilıcalı'nın diğer kızları ve torunu da katıldı. Yasemin Ilıcalı'nın kutlamada giydiği kombinin fiyatı ortaya çıktı. Duyanlar çok şaşırdı.

Acun Ilıcalı'nın kızı Ysemin Ilıcalı 16 yaşına girdi. Babası kız kardeşleri ve yiğeni ile beraber pasta üfleyen Yasemin Ilıcalı güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Acun lıcalı doğum günü kutlamasında çekildikleri kareleri Instagram hesabında paylaşmayı ihmal etmedi. Lila renkte bir kombin ile 16. yaşını kutlayan Yasemin Ilıcalı'nın tarzının bedeli dudak uçuklattı.

Kızlarının magazinden uzak büyümelerine özen gösteren Acun Ilıcalı son olarak kızı Yasemin Ilıcalı'nın doğum gününü kendi sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle kutladı.

358584743_18396938533014201_8580173577303073752_n

Ilıcalı paylaşımına; "Benim canım prensesim.. Bir yaş daha büyüdün. Bugünü seninle geçirmek, seninle pasta üflemek öyle güzel ki. İnşallah nice sağlıklı, mutlu yılların olur. Seni çok seviyorum.." şeklinde not düştü.

357535410_18396938524014201_8372642494968503297_n

Güzelliğiyle dikkat çeken Yasemin Ilıcalı'nın lila elbisesinin fiyatı 8 bin 450 TL, dünyaca ünlü bir markaya ait olan lila renk terliği ise tam 21 bin 950 TL çıktı. Böylelikle kombin totalde 30 bin 400 liraya denk geliyor.

ac ai

4 kız babası olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı 2020 yılında dede olmuştu. Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı ve eşi Efe Ceyhun dünyaya gelen kızlarına Begüm adını vermişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tatil pozlarına beğeni yağdı! Kombinleri olay...Tatil pozlarına beğeni yağdı! Kombinleri olay...
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Banu Ilıcalı Melisa Ilıcalı Yasemin Ilıcalı Leyla Ilıcalı acun ılıcalı çocukları

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Dehşete düşüren görüntüler! Tartıştığı kişinin köpeğine bir şarjör mermi boşalttı
Dehşete düşüren görüntüler! Tartıştığı kişinin köpeğine bir şarjör mermi boşalttı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Fenomen sevgilisine restoranda kucak dansı yaptı! Cezası ağır oldu

Fenomen sevgilisine restoranda kucak dansı yaptı! Cezası ağır oldu

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Kendisini üstün gördüğü için üzerine tuvaletini yaptı

Kendisini üstün gördüğü için üzerine tuvaletini yaptı

Sesini duymak için telefonu kulağına götürdü! Ekranı her şeyi ele verdi

Sesini duymak için telefonu kulağına götürdü! Ekranı her şeyi ele verdi

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.