Acun Ilıcalı'nın 16 yaşına basan kızı Yasemin Ilıcalı'nın doğum günü kombininin fiyatı dudak uçuklattı!

Acun Ilıcalı'nın kızı Ysemin Ilıcalı 16 yaşına girdi. Babası kız kardeşleri ve yiğeni ile beraber pasta üfleyen Yasemin Ilıcalı güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Acun lıcalı doğum günü kutlamasında çekildikleri kareleri Instagram hesabında paylaşmayı ihmal etmedi. Lila renkte bir kombin ile 16. yaşını kutlayan Yasemin Ilıcalı'nın tarzının bedeli dudak uçuklattı.

Kızlarının magazinden uzak büyümelerine özen gösteren Acun Ilıcalı son olarak kızı Yasemin Ilıcalı'nın doğum gününü kendi sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle kutladı.

Ilıcalı paylaşımına; "Benim canım prensesim.. Bir yaş daha büyüdün. Bugünü seninle geçirmek, seninle pasta üflemek öyle güzel ki. İnşallah nice sağlıklı, mutlu yılların olur. Seni çok seviyorum.." şeklinde not düştü.

Güzelliğiyle dikkat çeken Yasemin Ilıcalı'nın lila elbisesinin fiyatı 8 bin 450 TL, dünyaca ünlü bir markaya ait olan lila renk terliği ise tam 21 bin 950 TL çıktı. Böylelikle kombin totalde 30 bin 400 liraya denk geliyor.

4 kız babası olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı 2020 yılında dede olmuştu. Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı ve eşi Efe Ceyhun dünyaya gelen kızlarına Begüm adını vermişti.



