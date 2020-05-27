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Acun Ilıcalı'nın duygusal anları! Hayattaki en büyük pişmanlığını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2020 22:35 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk oldu. Acun Ilıcalı bir soru üzerine hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı. Soru üzerine bir süre duraksayan Ilıcalı, hayattaki en büyük pişmanlığının; babasını kaybettiği trafik kazasında babasının kullandığı arabayı kullanmamak olduğunu söyledi.

Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalındaki son konuğu ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı oldu. Ilıcalı seyircilerden gelen sorulara içten yanıtlar verdi.

Ilıcalı'ya Twitter üzerinden "Hayattaki en büyük pişmanlığı ya da keşkesi neymiş?" sorusu yöneltildi. Acun Ilıcalı, hayattaki en büyük pişmanlığıyla ilgili yürek burkan sözler söyledi. Soru üzerine bir süre duraksayan Acun Ilıcalı, "Hayatımdaki en büyük pişmanlığım, ailem Bodrum'a giderken trafik kazası geçirdi. İki araba gidiyorduk, babam kendi arabasıyla yola çıktı. O gün arabayı ben kullanmak isterdim. Normalde arabayı hep ben kullanırdım, onları önden yollamak en büyük pişmanlığımdır. Keşke, o arabayı ben kullansaydım" ifadelerini kullandı. Cüneyt Özdemir de bu sözlerin ardından "Bir kez daha başın sağ olsun" dedi.

"ANNEMLERİ KAYBETTİĞİM YILDA DONUP KALMIŞ GİBİYİM"

Başarılı televizyoncu Ilıcalı yayın sırasında duygularını da anlatarak "Annemleri kaybettiğim yılda donup kalmış gibiyim
20 yaşındaydım, üniversite yıllarımdı ve olağan üstü mutlu olduğum bir dönemdi. O dönemi ailemle birlikte o kadar mutlu geçirdim ki o dönemi yaşıyorum hala. O mutluluğu kaybetmek istemiyorum ve o yılda yaşıyorum hala. Hayal gibi geçecek bir dünyada yaşıyoruz. Yaşadığım güzelliklere şükrediyorum ama can korkusuyla yaşamıyorum"


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