Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz Cadılar Bayramı'nı kutladı! Paylaşımına düştüğü not dikkat çekti

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden başarılı mimar iş insanı Zeynep Yılmaz, geçtiğimiz gün yakın dostlarıyla Halloween coşkusunu evinde yaşayan isimler arasında yer aldı.

Pagan ve Hristiyan kökleri taşıyan bir gelenek olan Cadılar Bayramı her yıl farklı kostümler giyerek ve çeşitli etkinliklerle, dünya çapında kutlanıyor.

Yıllar geçtikçe Türkiye'de de kabul görmeye başlayan Cadılar Bayramı'nı yakın dostlarıyla kutlayan Zeynep Yılmaz, eğlenceli anlar geçirdi.

"BENİM GÜZEL ARKADAŞLARIM VAR"

Zeynep Yılmaz yakın dostlarıyla verdiği Cadılar Bayramı kutlamasından kareleri de sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Paylaşımına "Benim güzel arkadaşlarım var" notunu düşen Yılmaz'a binlerce beğeni geldi.

Yılmaz, geceye Harley Quinn kostümüyle damga vurdu. Yapılan etkinlikte atıştırmalıkların böcek şekli verilmesi dikkat çekti.

Uzun sürede Cadılar Bayramı partisine birçok sosyetik isim de katıldı.



