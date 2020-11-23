Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard son sıraya demir attı

Hollanda Ligi'nin 9. haftasında Fortuna Sittard ile Feyenoord karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün kırmızı kart gördüğü karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazandı.
Bu sonuçla Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, ligin dibine iyice demir atmış oldu.
Çıktığı 9 karşılaşmada 6 mağlubiyet ve 3 yenilgi alan Hollanda ekibi, sadece 3 puan toplayabildi.
Ilıcalı'nın devre arası transfer döneminde takıma önemli takviyeler yapması bekleniyor.
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