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Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard son sıraya demir attı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 23.11.2020 09:51 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hollanda ekibi Fortuna Sittard, 9 haftası geride kalan ligde henüz galibiyetle tanışamadı.

Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard son sıraya demir attı

Hollanda Ligi'nin 9. haftasında Fortuna Sittard ile Feyenoord karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün kırmızı kart gördüğü karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazandı.

Bu sonuçla Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, ligin dibine iyice demir atmış oldu.

6 YENİLGİ 3 BERABERLİK

Çıktığı 9 karşılaşmada 6 mağlubiyet ve 3 yenilgi alan Hollanda ekibi, sadece 3 puan toplayabildi.

Ilıcalı'nın devre arası transfer döneminde takıma önemli takviyeler yapması bekleniyor.

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