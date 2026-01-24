Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Premier Lig hayallerini sürdürüyor! Kaplanlar Play-Off hattında fırtına estiriyor

Championship'te fırtına gibi esen Hull City, Swensea önünde aldığı galibiyetle yükselişini sürdürüyor.

İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City, sahibi Acun Ilıcalı önderliğinde adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Ligin 28. haftasında evinde Swensea'yi ağırladı. Hull, evinde rakibini 2-1 mağlup ederek play-off hattındaki yerini sağlamlaştırdı. O.Mcburnie ve R.Slater'ın golleriyle galibiyete ulaşan Kaplanlar, son haftalardaki başarılı performansıyla dikkat çekiyor.

MAÇA HIZLI BAŞLADI HULL!

Maça hızlı başlayan Hull City, 24. dakikada O.Mcburnie'in golüyle öne geçti. Golden sonra baskısını artıran konuk ekip, 39. dakikada R.Slater'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Swensea, 59. dakikada L.Cullen'in golüyle umutlansa da, Hull City savunması kalan dakikalarda hata yapmadı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

4.SIRAYA YÜKSELDİLER..

Bu galibiyetle puanını 50'Ye yükselten Hull City, maç eksiğiyle 4. sıraya yerleşti. Son 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kaplanlar, play-off hattında önemli bir avantaja sahip. Acun Ilıcalı'nın yatırım ve vizyonuyla yeniden yapılanan Hull City, Premier Lig'e yükselme hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Takımın performansı, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratırken, İngiliz futbol kamuoyunun da dikkatini çekiyor. Hull City'nin bu sezonki başarısı, sadece bir futbol hikayesi olmanın ötesinde, Türk futbolunun uluslararası alandaki temsiline de önemli bir katkı sağlıyor.

Hull City'nin Swensea galibiyeti, takımın Premier Lig hayallerini daha da güçlendirdi. Play-off hattında yer alan Kaplanlar, kalan maçlarda da aynı performansı sergileyerek üst lige yükselme mücadelesini sürdürecek. Acun Ilıcalı'nın liderliğindeki Hull City, İngiliz futbolunda Türk rüzgarı estirmeye devam ediyor.