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Acun Ilıcalı'nın Hull City'si, Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür'ü transfer etti!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.01.2024 08:16 | Son Güncelleme:
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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür ile anlaşma sağladı. Hull City’nin anlaşmaya vardığı Abdülkadir Ömür ve Temsilcisi, bugün sağlık kontrolü ve resmi imza için İngiltere’ye gidecek.

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si, Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür'ü transfer etti!
Abdülkadir Ömür

Abdülkadir Ömür

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Acun Ilıcalı, Türkiye'den bir transfer daha yaptı. Trabzonspor'da kadro dışı olan Abdülkadir Ömür ile anlaşan Hull City, milli oyuncuyu sağlık kontrolleri için İngiltere'ye davet etti.

ACUN ILICALI AÇIKLAMIŞTI

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Abdülkadir Ömür transferi ile ilgili konuşan Ilıcalı, "Abdülkadir Ömür'le temaslarımız sürüyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan sağ olsun çok yardımcı oluyor. Abdülkadir yurt dışında oynamak istiyor, ayrıca Abdülkadir'in çok fazla bir meblağya transfer olacağını düşünüyorum başka takımlara o potansiyeli var. Trabzonspor içinde yüksek bir sonraki satıştan pay ile bu transferi bitirmek istiyoruz. Trabzonspor'da kazansın istiyoruz. Olumlu devam ediyor görüşmeler ama imzayı daha etmedik. Türkiye'den başka transfer düşünmüyoruz" demişti.

6 MİLYON EURO

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Hull City'nin Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür için 6 milyon euro bonservis ödeyeceği öğrenildi. Milli oyuncu bugün sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.

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