Acun Ilıcalı'nın ilk eşini gören şaşıp kalıyor! Film gibi ayrılık öyküsü

Acun Ilıcalı'nın, ikinci eşi Zeynep Ilıcalı'yla evli olduğu dönem, Şeyma Subaşı ile aşk yaşaması, Türk magazinini uzun bir süre meşgul etmişti. Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile yaşadığı çalkantılı aşk sonrası, 21 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya ile beraberlik yaşamaya başladı. Ilıcalı'nın yeni ilişkisi, gözleri ünlü televizyoncunun eski eşlerine çevirdi. İşte Acun Ilıcalı'nın kameralardan uzak bir hayat süren ilk eşi Seda Başbuğ:

Seda Başbuğ, Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra, uzun yıllar kızı Banu ile TV8'de çalıştı.

Seda Başbuğ, sonrasında kendi anaokulunu kurarak TV8'den ayrıldı.

Başbuğ, 2019 yılında iş insanı Orhun Yazıcı ile dünyaevine girdi.

MUCİZE ÇOCUK BANU

Acun Ilıcalı, 1988 yılında Seda Başbuğ ile dünyaevine girdi. 1990 yılında, Ilıcalı'nın ilk çocuğu 'Banu' dünyaya geldi. Banu Ilıcalı doğduktan 10 ay sonra, Acun Ilıcalı, anne ve babasını bir trafik kazasında kaybetti. Arabada, Ilıcalı çiftinin kızları Banu da vardı ve kazadan 18 kırıkla yaralı bir şekilde kurtuldu. Acun Ilıcalı, bu olaydan sonra kızı Banu'ya 'Mucize çocuk' lakabı taktı.

ANNE VE BABASI OLAY YERİNDE RAHMETLİ OLDU

Acun Ilıcalı, o dönemi şu sözlerle anlatmıştı: Babam sakin sakin konvoyu sollarken, bir anda karşısına 180’le gelen bir araç çıkmış ve kafa kafaya çarpışmışlar. Annemle babam orada rahmetli olmuş. Balıkesir Devlet Hastanesi’ne gittim. Bir adam duruyor. Adamın yanına gittim. Annemi sordum. “İlknur Ilıcalı ile görüşmek istiyorum.” dedim. Adam bir deftere baktı ve sayfayı çevirdi “Ölmüştür” dedi. “Ergün Ilıcalı ile görüşmek istiyorum” dedim. “Ölmüştür.” dedi. Ben şoktayım ve kızım Banu’yu soramıyorum. Sadece vücudunda 18 kırık vardı. Düşünün o zaman henüz 10 aylıktı.

FİLM GİBİ AYRILIK ÖYKÜSÜ

Acun Ilıcalı, ilk eşi Seda Başbuğ'dan ayrılma kararını, uzun bir depresyon sürecinin ardından aldığını şu sözlerle anlatmıştı: Dünyada, bundan daha büyük bir acı olamaz herhalde. Öyle bir acıydı ki, kızımın yaşamasına sevinememiştim bile. Yaşadığım bunalım sonucunda eşim Seda’dan ayrıldım. Ailemi trafik kazasında kaybedip sonrasında ilk eşimden boşanınca bende ipler tamamen koptu...

YENİDEN EVLENDİ

Acun Ilıcalı, 2003 yılında ikinci eşi Zeynep Yılmaz ile dünyaevine girdi. Bu evlilikten, Leyla ve Yasemin adında iki kızı daha oldu. Zeynep Yılmaz ve Acun Ilıcalı, 2016 yılında boşandı. Acun Ilıcalı, 2017 yılında Şeyma Subaşı ile evlendi. Bu evlilikten, Melisa adında bir kızları oldu. Çift, 2018 yılında ayrıldı.



