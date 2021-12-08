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Acun Ilıcalı'nın ilk transferi TFF 1. Lig'den

08.12.2021 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz ekibi Hull City'i satın almak için gün sayan Acun Ilıcalı, ilk transferini Bursaspor'dan yapmaya hazırlanıyor. Genç yıldız Emirhan Aydoğan için harekete geçen Ilıcalı'nın Bursaspor yönetimiyle ilk görüşmeyi kısa süre içinde gerçekleştirmesi bekleniyor.

Acun Ilıcalı'nın ilk transferi TFF 1. Lig'den
Emirhan Aydoğan

Emirhan Aydoğan

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Bursaspor
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Acun Ilıcalı, kısa süre içinde satın alacağı Hull City'nin ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Ilıcalı, Bursaspor'un genç yıldızı Emirhan Aydoğan için yeşil-beyazlılarla masaya oturmaya hazırlanıyor.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÖRÜŞME YAPILACAK

Bursa TV'nin haberine göre; Acun Ilıcalı'nın Bursaspor yönetimiyle Emirhan'ın transferi için önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacak. Ilıcalı'nın Emirhan Aydoğan'ın yanı sıra başka Türk futbolcuları da Hull City'nin kadrosuna katmak için transfer listesine aldığı iddia ediliyor.

"EMİRHAN, LİGİN EN DEĞERLİ OYUNCUSU OLDU"

Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler geçtiğimiz günlerde Burak Altıparmak, Aykut Akgün ve Cüneyt Köz ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıklamış ancak Emirhan Aydoğan'ın takımda kalacağı belirtmişti. Başkan Gülgüler, "Emirhan yıllarca bugünlere gelmek için çabaladı, hiçbir zaman yılmadı, kiralık gitti, kendisini geliştirdi ve en sonunda geri dönerek kaptanlık mertebesine kadar yükseldi. Geçen sezon sadece takımımızın değil, ligin de en değerli oyuncusu oldu. Her oyuncunun düşüşleri, yaşadığı sorunları elbet olacak. Emirhan bu takımın birinci kaptanıdır. Bizlere düşen onu yeniden eski günlerine döndürmektir." ifadelerini kullanmıştı.

2024 YILINA KADAR BURSASPOR'LA SÖZLEŞMESİ VAR

24 yaşındaki Emirhan, Bursaspor altyapısından yetişti. Önceki yıllarda tecrübe kazanması için Bandırmaspor, Yeşil Bursa ve İnegölspor takımlarına kiralanan orta saha oyuncusu 2019 yılından beri aralıksız olarak Bursaspor'un A takımında forma giyiyor. 2024 yılına kadar yeşil beyazlı takımla sözleşmesi olan Emirhan Aydoğan, bu sezon 12 maçta forma giydi ve 3 gol atıp, 1 de asist yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Acun Ilıcalı
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