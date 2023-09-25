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Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı yurt dışında Selena Gomez'i görünce...

25.09.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın ilk göz ağrısı olan büyük kızı Banu Ilıcalı, yurt dışında Selena Gomez'e denk geldi. Dünyaca ünlü isimle fotoğraf çektirmek için çabalayan Banu Ilıcalı'nın o anları sosyal medyayı salladı.

Acun Ilıcalı, ilk eşi Seda Başbuğ’dan olan kızı Banu Ilıcalı gözlerden uzak yaşamaya dikkat eden bir isim. Babasıyla sık sık yurt dışına çıkan bir çocuk annesi Banu Ilıcalı son olarak bir video ile sosyal medyada gündeme geldi.

Banu Ilıcalı yurt dışında dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez'in araçtan indiğini görünce hemen fotoğraf çektirmek için aracın önüne yöneldi.

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Gomez ile yanak yanağa selfie çeken Banu Ilıcalı sosyal medyada da gündem oldu. Ünlü televizyoncunun kızına "Acun'un kızı da olsan selfie sırasına giriyorsun", "İstese babasından Survivor'a getirirdi" yorumları geldi.

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Acun Ilıcalı Selena Gomez

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