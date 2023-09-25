Filenin Sultanları'ndan Ayça Aykaç'dan bomba evlilik paylaşımı! "5 gün sonra düğünüm var ve..."

7'de 7 yaparak namağlup yoluna devam eden A Milli Voleybol Takımımız Olimpiyat'a gitmeyi garantiledi. Tarih yazan Filenin Sultanları'nda takımın liberosu Ayça Aykaç son paylaşımıyla dikkat çekti.

Ayça Aykaç, yakın bir zamanda nişanlısı Mert Altıntaş ile dünya evine gireceği haberini X hesabından duyurdu. Düğününe 5 gün kala hâlâ Tokyo'da olduğunu söyleyen Ayça Aykaç'ın paylaşımı gündem oldu.

Büyük başarılar kazanarak herkesin takdirini kazanan voleybolculardan Ayça Aykaç paylaşımında 'Sporcu hayatının nasıl olduğunu merak ediyorsunuz tek cümleyle anlatıyorum. 5 gün sonra düğünüm var ve ben Tokyo’dayım…' dedi.



Tebrik mesajları yağan başarılı voleybolcuya "Altını düğünden önce alan tek gelin" yorumları da yağdı.





