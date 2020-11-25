Fatih Altaylı: Türkiye, Şenol Güneş ve Fatih Terim'den kurtulmalı; bunlara verilen maaşa yazık

Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati adlı programda Emin Çağlar'ın moderatörlüğünde spor gündemini değerlendirdi.

"90 DAKİKA SEN NE YAPTIN?"

Altaylı'nın yorumlarından öne çıkanlar şöyle: "Ne zaman puan kaybetse, hakem yeterince uzatmadı! 90 dakika ne yaptın? Galatasaray taktik olarak ne oynadı acaba? İngiltere Ligi'ni seyrediyoruz, teknik direktörlerin bir şey yapmaya çalıştığını, oyun oynatmaya çalıştığını görüyoruz. Zaman geçirdiler, yere yattılar diye bir lafları oldu mu?

Kazanamayabilirsin, oyuncuların çok gol kaçırabilir. Galatasaray ve teknik direktörü maç sonrası yaptığı o açıklamayla kendini, rakibini bu kadar küçük düşüremez. Kayseri tabii ki çamura yatacak, yere atacak, ne yapacak? Düşmemeye oynuyorlar. Galatasaray teknik direktörü 'Pozisyon bulduk kullanamadık' diyebilir ama hakemin uzatmaması bahanesine sığınamaz."

BUNLARA VERİLEN MAAŞLARA YAZIK!

"Türkiye iki teknik direktörden vazgeçmek zorunda. Şenol Güneş, Fatih Terim. Bunlar ununu elemiş, ipini asmışlar. Hatta ipi de düşmüş. Bunlara verilen maaşa yazık. Galatasaray Fatih Terim'e borçlu mu, borçlu. Fatih Terim'e ihtiyaç var mı, var? Yapın onu murahhas aza, CEO ne istiyorsanız. Fatih Terim 95 yaşına gelinceye kadar Galatasaray'ın bütün ümidi Fatih Terim mi olacak?"