Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den 2 transfer birden! Türkiye pazarına açıldı... Trabzonspor'dan Lundstram ve Enis Destan’ı istiyor

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’de gözler transferlere çevrildi. Yakın zamanda alınan transfer yasağının ardından sadece bonservisi elinde olan oyuncuları ve kiralık isimleri kadrosuna katabilen İngiliz ekibi rotasını Türkiye’ye çevirdi. Yağız Sabuncuoğlu’nun özel haberine göre Trabzonspor’dan John Lundstram ile ilgilenen Hull City, oyuncuyla her konuda anlaşmaya varırken, transferin tamamlanması için, oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesini feshetmesini bekliyor.

ENİS DESTAN DA BİR DİĞER HEDEF

İngiliz ekibinde transfer Lundstram ile bitmiyor. Hull City, Trabzonspor forması giyen Enis Destan ile anlaşmaya vardı. Oyuncunun kiralık transferi için kulüpler arası görüşmeler devam ederken, transferin kısa süre içerisinde bitmesi bekleniyor.

KİRALIK GİDEBİLİR!

Teknik direktör Fatih Tekke’nin geçtiğimiz hafta Başkan Ertuğrul Doğan ile yaptığı transfer toplantısında Enis Destan’ın gelişimi için kiralanması yönünde rapor verdiği ve oyuncunun menajeri ile iletişime geçildiği öğrenildi. Genç golcünü de İngiltere’ye transferi için sıcak olduğu gelen bilgiler arasında.