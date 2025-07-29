Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngilliz devi Manchester City'den Joel Ndala'yı kiraladı!

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City transfer yasağı aldıktan sonra gözünü bedelsiz veya kiralık oyunculara çevirdi. Geçtiğimiz günlerde ülkemizden Trabzonspor’da top koşturan John Lundstram ve Enis Destan ile ilgilenen İngiliz ekibi, iki transferde de sona yaklaşmıştı. Öte yandan Hull City, Manchester City’den Joel Ndala'yı kiralamak için son aşamalarda.

GEÇEN YIL NOTTINGHAM FORMASI GİYDİ

İngiltere U19 Milli takımında da forma giyen Joel Ndala'nın geçtiğimiz sezon kiralık olarak Nottingham U21 takımında forma giydiği belirtildi.