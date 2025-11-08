SPOR

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City Premier Lig aşkına galibiyetlerini sürdürüyor! Portsmouth'u Enis Destan ile geçtiler...

İngiltere Championship'in 15.haftasında Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, The MKM Stadyumu'nda Portsmouth'u ağırladı. Hull City, Enis Destan’ın da gol attığı maçı 3-2 kazanarak puanını 25 yaptı ve Premier Lig yarışında taraftarlarını umutlandırdı.

Burak Kavuncu

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'in 15.haftasında Portsmouth ile karşılaştı. Maçtan 3-2’lik skorla galip ayrılan Hull City formda görüntüsünü devam ettirdi.

ENİS DESTAN ATTI GALİBİYET GELDİ!

Acun Ilıcalı nın sahibi olduğu Hull City Premier Lig aşkına galibiyetlerini sürdürüyor! Portsmouth u Enis Destan ile geçtiler... 1

Daha önce ülkemizde Trabzonspor’da da top koşturan Enis Destan, Portsmouth karşısında takımının ilk golünü atarak katkıda bulundu. Enis Destan Portsmouth karşılaşmasına ilk defa ilk 11’de başladı ve takımına katkı yaptı.

GOL DÜELLOSUNU HULL KAZANDI…

Acun Ilıcalı nın sahibi olduğu Hull City Premier Lig aşkına galibiyetlerini sürdürüyor! Portsmouth u Enis Destan ile geçtiler... 2

Karşılaşmanın 16’ncı dakikasında Portsmouth, Terry Devlin’in golüyle öne geçti. Ancak 27’nci dakikada Enis Destan sahneye çıkarak skoru eşitledi. 42.dakika da Kyle Joseph ile öne geçen Hull’a karşılı 45+2’de sahneye tekrar çıkan Devlin ile geldi ve devre 2-2 bitti. İkinci yarıda dengeli bir mücadele olsa da 79.dakikada takımın golcü ismi Joe Gelhardt golü attı ve Hull’a maçı 3-2 kazandırdı.

HULL CITY YÜKSELİŞTE

Acun Ilıcalı nın sahibi olduğu Hull City Premier Lig aşkına galibiyetlerini sürdürüyor! Portsmouth u Enis Destan ile geçtiler... 3

Bu sonuçla Hull City puanını 25’e çıkarıp 5.sırada yer alırken, Portsmouth 14 puanda kaldı ve 20.sırada yer aldı. İngiliz ekibi bir sonraki maçında QPR deplasmanına gidecek. Enis Destan’ın performansı ise Hull City taraftarlarını şimdiden umutlandırdı.

