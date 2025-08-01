Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City Trabzonspor'dan Enis Destan'ı resmen açıkladı!

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’de gözler transferlere çevrildi. Trabzonspor’un 23 yaşındaki genç forveti Enis Destan’ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu. EFL tarafından yakın zamanda alınan transfer yasağının ardından sadece bonservisi elinde olan oyuncuları ve kiralık isimleri kadrosuna katabilen İngiliz ekibi Enis Destan’ın bonservisinin %50’sini alarak çözüm buldu.

TRABZONSPOR AÇIKLADI

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı...

"Profesyonel futbolcumuz Enis Destan’ın, Hull City kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır."

Oyuncunun sonraki satışından elde edilecek gelirin %50'sinin Trabzonspor'a verileceği de açıklamada yer aldı.