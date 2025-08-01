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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City Trabzonspor'dan Enis Destan'ı resmen açıkladı!

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, transferde gözünü Süper Lig’e çevirdi. Hull, Trabzonspor’un golcü oyuncusu Enis Destan’ı kadrosuna resmen kattı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City Trabzonspor'dan Enis Destan'ı resmen açıkladı!
Burak Kavuncu
Enis Destan

Enis Destan

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’de gözler transferlere çevrildi. Trabzonspor’un 23 yaşındaki genç forveti Enis Destan’ı kadrosuna kattığını resmen duyurdu. EFL tarafından yakın zamanda alınan transfer yasağının ardından sadece bonservisi elinde olan oyuncuları ve kiralık isimleri kadrosuna katabilen İngiliz ekibi Enis Destan’ın bonservisinin %50’sini alarak çözüm buldu.

TRABZONSPOR AÇIKLADI

Acun Ilıcalı nın sahibi olduğu Hull City Trabzonspor dan Enis Destan ı resmen açıkladı! 1

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı...

"Profesyonel futbolcumuz Enis Destan’ın, Hull City kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır."
Oyuncunun sonraki satışından elde edilecek gelirin %50'sinin Trabzonspor'a verileceği de açıklamada yer aldı.

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