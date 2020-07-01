Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı Fortuna Sittard'da Bo Breukers, futbolu bıraktı

Acun Ilıcalı'nın Hollanda'dan satın almayı düşündüğü kulüp olan Fortuna Sittard'da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Başkanlığını Türk iş adamı Işıtan Gün'ün yaptığı kulüpte eşine zor rastlanan bir ayrılık gelişti.Fortuna Sittard'ın 21 yaşındaki futbolcusu Bo Breukers, yaptığı açıklamada futbolu bıraktığını belirtti ve verdiği bu kararla Acun Ilıcalıyı da şaşırttı. Breukers, ayrılık nedenini ise "Okul hayatıma daha çok ağırlık vermek istiyorum" diye açıkladı.
Genç futbolcu, "14 yıl önce bu kulübün altyapısına girdim. A takıma kadar yükseldim ve yıllar içerisinde bu kulüple çok güzel anılar yaşadım. Ancak artık eğitim kariyerime odaklanmak istiyorum. Fortuna Sittard'a çok teşekkür ederim, bu takım her şeyin en iyisini hak ediyor." diye konuştu.
Acun Ilıcalı, konu hakkında en son "Fortuna Sittard ile anlaşma aşamasındayım, her şey sorunsuz sona ererse, genç futbolcuları Türkiye'de ve dünyada keşfedip dünya futboluna kazandırmak istiyoruz." ifadelerini kullamıştı.
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