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Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı Fortuna Sittard'da Bo Breukers, futbolu bıraktı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 01.07.2020 20:45 | Son Güncelleme

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı Fortuna Sittard'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Hollanda ekibinin 21 yaşındaki oyuncusu Bo Breukers, aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını ve eğitim hayatına ağırlık vermek istediğini söyledi.

Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı Fortuna Sittard'da Bo Breukers, futbolu bıraktı

Acun Ilıcalı'nın Hollanda'dan satın almayı düşündüğü kulüp olan Fortuna Sittard'da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Başkanlığını Türk iş adamı Işıtan Gün'ün yaptığı kulüpte eşine zor rastlanan bir ayrılık gelişti.Fortuna Sittard'ın 21 yaşındaki futbolcusu Bo Breukers, yaptığı açıklamada futbolu bıraktığını belirtti ve verdiği bu kararla Acun Ilıcalıyı da şaşırttı. Breukers, ayrılık nedenini ise "Okul hayatıma daha çok ağırlık vermek istiyorum" diye açıkladı.

"ARTIK EĞİTİM KARİYERİME ODAKLANACAĞIM"

Genç futbolcu, "14 yıl önce bu kulübün altyapısına girdim. A takıma kadar yükseldim ve yıllar içerisinde bu kulüple çok güzel anılar yaşadım. Ancak artık eğitim kariyerime odaklanmak istiyorum. Fortuna Sittard'a çok teşekkür ederim, bu takım her şeyin en iyisini hak ediyor." diye konuştu.

ACUN ILICALI: "HEDEFİMİZ DÜNYA FUTBOLUNA OYUNCU KAZANDIRMAK"

Acun Ilıcalı, konu hakkında en son "Fortuna Sittard ile anlaşma aşamasındayım, her şey sorunsuz sona ererse, genç futbolcuları Türkiye'de ve dünyada keşfedip dünya futboluna kazandırmak istiyoruz." ifadelerini kullamıştı.


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