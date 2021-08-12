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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın göbeği sosyal medyanın gündeminde

12.08.2021 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı'dan boşandıktan sonra kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Acun Ilıcalı'nın 5. kez baba olacağı iddia edildi. Spor yaparken görüntülenen Altunkaya'nın şiş karnı sosyal medyada gündem oldu.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın göbeği sosyal medyanın gündeminde

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini göz önünde yaşamaya başlayan çift hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Formuna dikkat eden Ayça Çağla Altunkaya, bir spor salonunda görüntülendi. Magazin Fırtınası'nda yer alan fotoğrafta Altunkaya'nın karnındaki şişlik ise akıllara hamilelik iddiasını getirdi. Mutlu bir birliktelikleri olan ikilinin bebek beklediği iddiası ise kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

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Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ ile evliliğinden 1 kızı, Zeynep Yılmaz ile evliliğinden 2 kızı, Şeyma Subaşı ile evliliğinden de 1 kızı var.

"ÇAĞLA İLE İLİŞKİMİZ ÇOK GÜZEL"

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda verdiği röportajda sevgilisi için "Çağla ile iki yılı devirdik, ilişkimiz çok güzel. Üretken bir dönem geçirmemde Çağla ile yakaladığım huzurun payı büyük" demişti.

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Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya Şeyma Subaşı
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