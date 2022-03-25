Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Altunkaya kimdir? Acun Ilıcalı'nın sevgilisi kaç yaşında? Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Altunkaya nereli?

Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya çifti uzun bir süredir sessiz ama sakin bir beraberlik yaşıyorlar. Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya en son doğum günü paylaşımında beraber gözükmüştü. Çağla Altunkaya, sık sık O Ses Türkiye ve Survivor yarışmalarında kameralara takılıyor. Altunkaya, son olarak da Survivor'da voleybol challenge da mücadele etti. Survivor izleyicisi bu challenge sonrası da hemen Çağla Altunkaya'nın özel hayatını araştırmaya başladı. Sizler için Çağla Altunkaya'nın hayatına dair merak edilenleri haberimizde işledik...

ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR?

Çağla Altunkaya, 1999 yılında Yalova’da dünyaya geldi. Altınkaya, hemşirelik bölümünden mezun oldu. Basketbola ilgi duyan Çağla Altunkaya, okul zamanında amatör olarak basketbol takımında da yer almıştır. Sosyal medya paylaşımları ile ve Acun Ilıcalı ile yaşadığı birlikteliği ile genç isim sık sık gündeme geliyor.

Acun Ilıcalı’nın programları olan Survivor ve O Ses Türkiye kameralarına yakalanmış ve gündem olmuştur. Anne, baba ve iki kız kardeşiyle birlikte birlikte Yalova’da ikamet etmekte olan Altunkaya, sık sık Miami ve Dominik Cumhuriyeti ziyaretlerinde bulunuyor. Acun Ilıcalı'nın ve Çağla Altunkaya'nın aşk yaşadığı ilk kez, Ilıcalı’ya ait sürat teknesinde çekilmiş fotoğraf sonrası ortaya çıktı. Ayça Çağla Altunkaya’nın, Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı ile olan benzerliği de bir dönem gündemi meşgul eden konulardan biriydi.

ACUN ILICALI'NIN EVLİLİKLERİ

Seda Başbuğ(1988-1993)

Zeyne Yılmaz(2003-2016)

Şeyma Subaşı(2017-2018)

ACUN ILICALI'NIN ÇOCUKLARI

Banu Ilıcalı

Leyla Ilıcalı

Yasemin Ilıcalı

Melisa Ilıcalı

