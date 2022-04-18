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Acun Ilıcalı'nın son transferi ortalığı karıştırdı

18.04.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı transfer yapmaya devam ediyor. İngiltere'de Hull City'nin sahibi olan Ilıcalı, Atakaş Hatayspor'un Malili orta saha oyuncusu Adama Traore'yi kadrosuna kattı. Bu transfer sonrası ortalık karıştı...

Acun Ilıcalı'nın son transferi ortalığı karıştırdı
Adama Traore

Adama Traore

MLİ Mali
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Hatayspor
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Acun Ilıcalı, Atakaş Hatayspor'dan kritik bir ismi kadrosuna kattı. Başarılı iş insanı Hull City'i satın aldıktan sonra, Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh ve Süper Lig'de de birçok takımda çalışmış teknik direktör Shota Arveladze'yi kadrosuna kattı.

ACUN ILICALI'DAN HATAYSPOR'U KARIŞTIRAN İMZA

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Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Hull City, Atakaş Hatayspor'un Malili orta saha oyuncusu Adama Traore'yi kadrosuna kattı. Sezon başında Monaco'dan Akdeniz ekibine transfer olan 26 yaşındaki oyuncu on numara pozisyonunda forma giyiyor. Bu olayın ardından tüm gözler teknik direktör Ömer Erdoğan'a çevrildi. Erdoğan'ın bu imzaya tepkisi ne olacak merak konusu.

Yağız Sabuncuoğlu haberinin devamında, İngiliz ekibinin Adama Traore ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtti.

ADAMA TRAORE'NİN KARNESİ

Adama-Traore-lütfü-savaş

Hatayspor'da 18 maça çıkan Malili orta saha oyuncusu 1 gol 3 asistlik katkı sağladı. Adama Traore'nin kariyerinde 1 tane de Fransa Ligi şampiyonluğu bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
Hatayspor Acun Ilıcalı
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