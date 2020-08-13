Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard Gençlerbirliği'nden 2 transfer birden yapıyor

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hollanda kulübü Fortuna Sittard, 2 Gençlerbirliği oyuncusunu transfer etmek istiyor.

Fortuna, Gençlerbirliği forması giyen Mats Seuntjens ve Mike van Beijnen için harekete geçti.

Fox Sports'un haberine göre; iki isim için de transfer girişimleri başladı.

21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Beijnen'in gelecek yaza kadar Ankara ekibi ile sözleşmesi bulunuyor. Aynı şekilde santrafor Mats Seuntjens'in de 2021 yazına kadar sözleşmesi var.

Hollanda Eredivisie ekibi Fortuna Sittard, beyaz sezon ilan edilen geçtiğimiz sezonda ligi 16. sırada tamamladı.

