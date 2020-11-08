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Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'nde son sıradan kurtulamıyor

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 08.11.2020 16:32 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Fortuna Sittard, Hollanda 1. Ligi'nin 8. haftasında Zwolle ile 2-2 berabere kaldı. 8 maç sonunda 3 puan toplayan Sittard, puan tablosunun son sırasında yer alıyor.

Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'nde son sıradan kurtulamıyor

Fortuna Sittard, Hollanda 1. Ligi'nde zor günler geçiriyor. Lige iyi bir başlangıç yapamayan Sittard, 8 hafta sonunda galibiyet alamazken sadece 3 puan toplayabildi.Acun Ilıcalı'nın takımı, son olarak evinde Zwolle ile 2-2 berbere kaldı. Fortuna Sittard, 6. dakikada Emil Hansson ve 45. dakikada George Cox'un golleriyle iki kez öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve ligdeki galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

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BİR SONRAKİ MAÇTA ZORLU RAKİP

Adeta ligin dibine demir atan Sittard'ın 9. haftadaki rakibi Hollanda'nın dev kulüplerinden Feyenoord olacak.

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