Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'nde son sıradan kurtulamıyor

Fortuna Sittard, Hollanda 1. Ligi'nde zor günler geçiriyor. Lige iyi bir başlangıç yapamayan Sittard, 8 hafta sonunda galibiyet alamazken sadece 3 puan toplayabildi.Acun Ilıcalı'nın takımı, son olarak evinde Zwolle ile 2-2 berbere kaldı. Fortuna Sittard, 6. dakikada Emil Hansson ve 45. dakikada George Cox'un golleriyle iki kez öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve ligdeki galibiyet hasreti 8 maça çıktı.

BİR SONRAKİ MAÇTA ZORLU RAKİP

Adeta ligin dibine demir atan Sittard'ın 9. haftadaki rakibi Hollanda'nın dev kulüplerinden Feyenoord olacak.

