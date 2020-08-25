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Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard Kayserispor'dan Ben Rienstra transfer etti

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 25.08.2020 10:42 | Son Güncelleme

Hollanda Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard, Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor'un savunma oyuncusu Ben Rienstra'ı renklerine bağladı.

Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard Kayserispor'dan Ben Rienstra transfer etti

Sezon başında Hollanda’nın Heerenveen takımından 2 sezonluk transfer edilen Ben Rienstra, ülkesinin takımlarından Fortuna Sittard takımına verildi.

Kayserispor, bu transferden 150 Bin euro bonservis parası kazanacak.

Ben Rienstra, Hes Kablo Kayserispor forması altında 26 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası maçında görev aldı.

Eredivisie'de mücadele eden Fortuna Sittard, yakın zamanda Acun Ilıcalı tarafından satın alınmıştı. (İHA)

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