Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard Kayserispor'dan Ben Rienstra transfer etti

Sezon başında Hollanda’nın Heerenveen takımından 2 sezonluk transfer edilen Ben Rienstra, ülkesinin takımlarından Fortuna Sittard takımına verildi.
Kayserispor, bu transferden 150 Bin euro bonservis parası kazanacak.
Ben Rienstra, Hes Kablo Kayserispor forması altında 26 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası maçında görev aldı.
Eredivisie'de mücadele eden Fortuna Sittard, yakın zamanda Acun Ilıcalı tarafından satın alınmıştı. (İHA)
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