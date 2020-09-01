Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Kayserispor'dan Ben Rienstra'yı transfer etti!

Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Kayserispor'dan Ben Rienstra ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Hes Kablo Kayserispor'a geçtiğimiz sezon başında transfer edilen Ben Rienstra, sarı kırmızılı takım ile olan sözleşmesini feshederek ülkesine dönmüştü.Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Ben Rienstra yeni sezonda Hollanda'da futbol oynayacak. Tecrübeli defans oyuncusu yeni sezonda Hollanda 2.Lig takımlarından Fortuna Sittard takımında forma giyecek.

Hes Kablo Kayserispor'daki takım arkadaşları ile vedalaşan ve bugün ülkesine dönen ve yeni takımı ile anlaşmaya varan 30 yaşındaki Ben Rienstra, sarı kırmızılı forma altında 26 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası maçında görev aldı.



