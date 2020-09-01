SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Kayserispor'dan Ben Rienstra'yı transfer etti!

Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Kayserispor'dan Ben Rienstra'yı transfer etti!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 01.09.2020 19:39 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Kayserispor forması giyen Ben Rienstra'yı transfer ettiğini açıkladı.

Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Kayserispor'dan Ben Rienstra'yı transfer etti!

Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Kayserispor'dan Ben Rienstra ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Hes Kablo Kayserispor'a geçtiğimiz sezon başında transfer edilen Ben Rienstra, sarı kırmızılı takım ile olan sözleşmesini feshederek ülkesine dönmüştü.Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Ben Rienstra yeni sezonda Hollanda'da futbol oynayacak. Tecrübeli defans oyuncusu yeni sezonda Hollanda 2.Lig takımlarından Fortuna Sittard takımında forma giyecek.

ID200901_FOR_002

ID200901_FOR_003

ID200901_FOR_007

Hes Kablo Kayserispor'daki takım arkadaşları ile vedalaşan ve bugün ülkesine dönen ve yeni takımı ile anlaşmaya varan 30 yaşındaki Ben Rienstra, sarı kırmızılı forma altında 26 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası maçında görev aldı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
Bikinili pozuna binlerce beğeni yağdı!Bikinili pozuna binlerce beğeni yağdı!
F.Bahçe'nin konuğu SivassporF.Bahçe'nin konuğu Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü
Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü
Fransa, Türkiye'ye karşı en büyük silahını gönderiyor!
Fransa, Türkiye'ye karşı en büyük silahını gönderiyor!
F.Bahçe yeni transferini gönderdi!
F.Bahçe yeni transferini gönderdi!
İşte Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimiz!
İşte Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimiz!
Vedat Muriqi'den transfer açıklaması!
Vedat Muriqi'den transfer açıklaması!
Feberbahçe ısrarla istiyordu! İşte yeni takımı...
Feberbahçe ısrarla istiyordu! İşte yeni takımı...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Acun Ilıcalı'nın takımı Süper Lig'den 3. transferini yaptı
Acun Ilıcalı'nın takımı Süper Lig'den 3. transferini yaptı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Başakşehir, Avrupa'ya veda etti
Başakşehir, Avrupa'ya veda etti
Şampiyonluk hediyesi, dünyanın en pahalı arabası
Şampiyonluk hediyesi, dünyanın en pahalı arabası
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Leipzig yeni sezonun ilk maçını seyircili oynayacak
Leipzig ilk maçını seyircili oynayacak
Partizan'da Milosevic dönemi sona erdi
Partizan'da Milosevic dönemi bitti
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Kayserispor'dan Ben Rienstra'yı transfer etti!
Acun Ilıcalı'dan yeni bomba! Transfer tamamlandı!
Young Boys, İsviçre Kupası'nı 33 yıl sonra müzesine götürdü
İsviçre Kupası, Young Boys'un!
Rangers 114 yıllık rekora ortak oldu
Rangers rekora ortak oldu!
Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın son paylaşımı yürek hoplattı!
Bikinili pozuna binlerce beğeni yağdı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.