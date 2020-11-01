Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard maç kazanamıyor!

Son olarak Ajax karşısında 5-2 kaybeden Fortuna Sittard, geride kalan 7 haftada 2 beraberlik 5 yenilgi aldı ve sadece iki puan topladı.
Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu takım sıralamada sonuncu basamakta yer alırken geçen sezonda ilk 8 hafta maç kazanamamıştı. Ligi geçen sezon 26 maçta 26 puanla 16.sırada bitiren Fortuna Sittard, normalde play-out maçlarına kalması gerekiyordu ancak sezon tamamlanamayınca maç yapmadan yeni sezona devam etti.
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