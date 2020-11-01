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Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard maç kazanamıyor!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 01.11.2020 21:06 | Son Güncelleme

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sezon başında Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard'a ortak olmuştu. Yeni sezona iyi başlayamayan Fortuna Sittard henüz maç kazanamadı.

Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard maç kazanamıyor!

Son olarak Ajax karşısında 5-2 kaybeden Fortuna Sittard, geride kalan 7 haftada 2 beraberlik 5 yenilgi aldı ve sadece iki puan topladı.

Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu takım sıralamada sonuncu basamakta yer alırken geçen sezonda ilk 8 hafta maç kazanamamıştı. Ligi geçen sezon 26 maçta 26 puanla 16.sırada bitiren Fortuna Sittard, normalde play-out maçlarına kalması gerekiyordu ancak sezon tamamlanamayınca maç yapmadan yeni sezona devam etti.

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