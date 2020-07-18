Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 mağlup etti

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hollanda Eredivisie takımı Fortuna Sittard, hazırlık maçında RKSV Bekkerveld'i konuk etti.
Fortuna Sittard Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Sittard'ın 9-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Dianessy, 31. dakikada Essers, 55. dakikada Donkor, 63 ve 65. dakikalarda Sambou, 74. dakikada Tesfaldet, 78. dakikada Karjalainen ve 80. dakikada Vidigal kaydetti.Fortuna Sittard böylece Acun Ilıcalı'nın satın almasından sonraki ilk maçını kazanmış oldu.
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