Acun Ilıcalı'nın takımı Hull Premier Lig yolunda! Stoke City'yi de geçtiler

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City Premier Lig'e çıkma yolunda büyük bir galibiyete imza attı. Championship'in 18. haftasında 2.sırada bulunan Stoke City ile karşılaşan Hull City, deplasmandan 2-1'lik skorla dönmeyi başardı.
Karşılaşmanın 17.dakikasında Sorba Thomas ile 1-0 geriye düşen Hull, 48'de Semi Ajayi ve 90.dakikada Joe Gelhardt'ın attığı gollerle maçtan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.
Hull City deplasmanda lig ikincisi Stoke City'yi yenerek ligde ilk 5'e yükseldi. Bu kritik galibiyetle Hull, Sergej Jakirović yönetiminde çıkışını kararlılıkla sürdürüyor. öte yandan Milli futbolcumuz Enis Destan Hull City'de 81. dakikada oyundan çıktı.
(30) Stoke City
(28) Hull City
Okuyucu Yorumları 0 yorum