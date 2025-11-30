SPOR

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull Premier Lig yolunda! Stoke City'yi de geçtiler

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City deplasmanda Stoke City'yi 2-1 yenerek Premier Lig'e çıkma şansını arttırdı. Acun Ilıcalı'nın takımı Joe Gelhardt'ın son dakika golüyle maçtan galip ayrılan takım oldu.

Burak Kavuncu

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City Premier Lig'e çıkma yolunda büyük bir galibiyete imza attı. Championship'in 18. haftasında 2.sırada bulunan Stoke City ile karşılaşan Hull City, deplasmandan 2-1'lik skorla dönmeyi başardı.

HULL GERİ DÖNDÜ!

Acun Ilıcalı nın takımı Hull Premier Lig yolunda! Stoke City yi de geçtiler 1

Karşılaşmanın 17.dakikasında Sorba Thomas ile 1-0 geriye düşen Hull, 48'de Semi Ajayi ve 90.dakikada Joe Gelhardt'ın attığı gollerle maçtan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

5.SIRAYA YÜKSELDİ! HEDEF PREMIER LİG

Acun Ilıcalı nın takımı Hull Premier Lig yolunda! Stoke City yi de geçtiler 2

Hull City deplasmanda lig ikincisi Stoke City'yi yenerek ligde ilk 5'e yükseldi. Bu kritik galibiyetle Hull, Sergej Jakirović yönetiminde çıkışını kararlılıkla sürdürüyor. öte yandan Milli futbolcumuz Enis Destan Hull City'de 81. dakikada oyundan çıktı.

PUAN DURUMU

Acun Ilıcalı nın takımı Hull Premier Lig yolunda! Stoke City yi de geçtiler 3

(30) Stoke City
(28) Hull City

Canlı Skor

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Aranan Haberler

