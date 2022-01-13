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Acun Ilıcalı öyle bir hedef koydu ki... Bunu da başarabilecek mi?

13.01.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin Championship takımlarından Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı hedefini büyüttü. Gelecek sezon itibariyle Premier Lig'e çıkmaya odaklanacaklarını söyleyen Ilıcalı, "Bu takım kupalar kazanabilecek potansiyele sahip. Premier Lig neden olmasın?" dedi. Acun Ilıcalı'nın koyduğu bu hedef sosyal medyada çok konuşuldu.

Acun Ilıcalı öyle bir hedef koydu ki... Bunu da başarabilecek mi?

İngilizlerin ilk gündemi Acun Ilıcalı... Championship takımlarından Hull City'yi satın alan Ilıcalı, İngiliz Daily Mail gazetesine özel röportaj verdi. Satın aldığı Hull City ile ilgili planlarını anlatan Acun Ilıcalı hedeflerini de açıkladı. Hedefleri arasında Premier Lig şampiyonluğunu da koyan Ilıcalı sosyal medyada gündem oldu.

"İNGİLTERE'DEN TAKIM ALMAK HAYALİMDİ"

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Taraftarları ve şehri çok sevdiğini belirten Ilıcalı şunları söyledi, "İngiliz futbolunu her zaman sevdim ve kulüp alacak güce ulaştığımda İngiltere'den takım satın almaya karar verdim. İngiltere'den takım almak benim hayalimdi. Hangi kulübün benim için uygun olacağını araştırıyordum. Hull City'yi Premier Lig'de olduğu dönemden biliyordum ve şehre gelip yakından görmek istedim. Haziran ayında ilk geldiğimde her şey iyi hissettirdi. Taraftarları ve stadyumu çok sevdim. İstanbul'daki Boğaziçi Köprüsü gibi Hull'da da Humber Köprüsü var. Bu da kaderin bir diğer işareti."

"KUPALAR KAZANABİLECEK POTANSİYELE SAHİBİZ"

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Acun Ilıcalı, Premier Lig'e çıkmaları halinde küme düşme adayları arasında olmayacaklarını belirterek, "Kariyerim boyunca hiç başarısız olmadım. Her yıl, bir öncekinden daha iyiydi. Programlarıma Hollywood'un birçok yıldız ismini getirdim. İnsanların eğlenmesini sağladığımda mutlu oluyorum. Bu yüzden insanların mutlu olmasını istiyorum. Bir yılda olabilecek bir şey değil ancak gelecek sezon itibariyle Premier Lig'e odaklanabiliriz. Bu, bizim ilk hedefimiz. Eğer Premier Lig'e yükselirsek küme düşme adayları arasında favorilerden birisi olmayacağız. Bizim amacımız, Big Six takımlarını zorlamak olacak. Hull City'nin Leicester City gibi olamaması için hiçbir sebep yok. Leicester gibi olabiliriz. Bu takım kupalar kazanabilecek potansiyele sahip. Premier Lig kupası neden olamsın?" dedi. Acun Ilıcalı'nın koyduğu bu hedef sosyal medyada gündem oldu.

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Premier League Acun Ilıcalı
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