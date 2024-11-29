Acun Ilıcalı resti çekmiş O Ses Türkiye'den kovmuştu! Nur Cennet Uçar son haliyle şaşırttı! ''Bambaşka biri''

Acun Ilıcalı'nın en sevilen formatlarından biri olan O Ses Türkiye yarışması uzun bir aradan sonra geri dönüyor. Programda yer alan eski yarışmacıların son halleri de şimdilerde merak konusu oldu.

O Ses Türkiye'de şarkısını söyleyip jüri onayına çıkan Nur Cennet Uçar, jüri üyelerine yönelik hitapları ve ukala tavırlarıyla dikkatleri çekmiş ve stüdyodaki izleyici dahil hemen herkesin tepkisini almıştı.

Bu duruma çok sinirlenen Acun Ilıcalı ise Nur Cennet Uçar'ı yarışmadan diskalifiye etmişti.

O Ses Türkiye'den önce Popstar Alaturka'ya katılan Uçar, yarışmada söylediği şarkı nedeniyle Ersoy'un "İyi çalışmamışsınız" yorumunu almış ve bu yoruma sinirlenerek "Arkadaşlarım çalışmaya indiğinde ben de hep indim. Çok çalıştım ve gördüğünüz gibi çok da güzel söyledim." demişti.

Uçar, ardından Armağan Çağlayan'ın "Böyle yaptıkça ne kadar itici olduğunu biliyor musun acaba" sorusuna ise "Geçen hafta sizin söylediğiniz laf da çok iticiydi" diyerek karşılık vermişti.

DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Kendine has tarzı, güçlü sesi ve tavırları ile her yarışmada dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Nur Cennet Uçar şimdi de son haliyle gündem oldu. Kısa kızıl saçlarını uzatıp sarıya boyatan Uçar'ın yüzündeki değişim de dikkatlerden kaçmadı.

Nur Cennet Uçar, 12 Şubat 1990 tarihinde Kayseri’de doğdu. Mersin'de büyüdü. Müziğe ilk adımını ise küçük yaşta, solist olan babası ile attı.

O Ses Türkiye yarışmasında elemede Ebru Gündeş’ten Kızıl Mavi şarkısını söyledi. Performansıyla jüri üyelerinden Murat Boz ve Hadise’yi döndürmeyi başaran Nur Cennet Uçar jüri üyelerine olan davranışıyla tepki çekti.

Nur Cennet Uçar daha sonra yarışmaya izleyici olarak katılmış ve jüri üyelerinden, yarışmayı izleyenlerden özür dilemişti.

YORUM YAĞDI

Nur Cennet Uçar'ın son haline sosyal medyada; 'bambaşka biri', 'ne kadar değişmiş', 'başkası sandım', 'sana ne olmuş?' gibi yorumlar yapıldı.