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  4. Acun Ilıcalı sordu Nisa cevapladı! Barış seni dövdü mü? 'Kadınları döven adam şov yapıyor...'

Acun Ilıcalı sordu Nisa cevapladı! Barış seni dövdü mü? 'Kadınları döven adam şov yapıyor...'

18.04.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'ın son bölümündeki ada konseyine Nisa Bölükbaşı'nın eski sevgilisi Barış Murat Yağcı ile ilgili 'şiddet' iddiası damga vurdu. Nisa, Survivor yarışmacısı eski sevgilisi Barış için “Kadınları döven adam kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor” ifadelerini kullandı. Acun Ilıcalı, 'Barış seni dövdü mü?' sorusuna Nisa, "El kaldırmışlığı oldu, kapıyı kitleyip gitmişliği oldu" açıklamasında bulundu. İddiaları reddeden Barış ise konseyde açıklamalar yaptı.

Acun Ilıcalı sordu Nisa cevapladı! Barış seni dövdü mü? 'Kadınları döven adam şov yapıyor...'

Survivor 2020'de mücadele eden ve yarışma bittikten sonra 6 ay aşk yaşayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, All Star 2022'de karşı takımlarda mücadele ediyor. Survivor'ın 17 Nisan Pazar ekrana gelen son bölümünde haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. Nefes kesen mücadele sonunda kazanan takım ünlüler oldu. Survivor son bölümdeki ada konseyinde ise Nisa ve Barış arasında gergin anlar yaşandı.

"KADINLARI DÖVEN ADAM, KADINLAR AĞLIYOR DİYE ŞOV YAPIYOR"

Dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı gözyaşlarına boğuldu. Ünlüler takımındaki Barış Murat Yağcı, kaybeden gönüllüler takımında Yağmur ve Sude'yi teselli etti. O anları gören Yağcı'nın eski sevgilisi Nisa Bölükbaşı çılgına döndü. Nisa'nın Barış'a söyledikleri ise olay oldu.

Sinirleri bozulan Nisa, "Çıldıracağım. Barış, kadınları döven insan, ağlatan insan, şu an ne yapıyor? Bak sinirleniyorum. Kadınları döven adam, kadınları ağlatan adam şu an kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor" ifadelerini kullandı.

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BARIŞ KONSEYDE AÇIKLAMA YAPTI

Nisa'nın sözlerinin ardından ada konseyin söz alan Barış Murat Yağcı açıklama yaptı. Barış "Resmen karalıyor. Öyle bir algı yapıyor ki Nisa onu dövmüşüm gibi. Nisa zaten 24 saatin 16 saati ağlıyordu geri kalanlarında da uyuyordu. Şov yapmak istesem başka bir şey yapardım." diyerek kendisini savundu ve Nisa'nın kendisinden özür dilemesi gerektiğini söyledi.

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Barış "Oyun sonu Sude ile Yağmur'du sanırım, ağlıyorlardı. Aslında birçok yarışmacının yanına gittim. Tabii bazı şeyler duydum. Nisa, benimle alakalı daha önce bir şeyler söylemişti. Benimle alakalı yerli yersiz, 'kadınları döv, kadınları ağlatan adam şov yapıyor' ifadesini kullanmış. Ben her şeye saygı duyuyorum. Benim kadınları ağlattımı ya da dövdüğünü neye dayanarak ima ettiğini çok merak ediyorum. Gerçekten benimle alakalı hiçbir şey düşünmesin, söylemesin. Çünkü ben öyle yapıyorum." dedi.

"EL KALDIRMIŞLIĞI OLDU"

Nisa, Barış'a cevap olarak, "Aslında söyleyecek çok fazla bir şey yok. Kendisi de biliyor. O an orada içimden gülmek geldi. O yüzden şu an bir şey demek istemiyorum. Ben de görmezden geliyorum merak etmesin.O kadar kez ağladım ve evimde kapandım o kadar şey oldu ki... Bu konulara girmeye hiç gerek yok." yanıtını verdi.

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Acun Ilıcalı, 'Barış seni dövdü mü?' sorusuna Nisa, "El kaldırmışlığı oldu, kapıyı kitleyip gitmişliği oldu" açıklamasında bulundu.

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“NELER ÇEKTİĞİMİ KİMSE BİLEMEZ”

Aylar önce Nisa Bölükbaşı, özel hayatıyla ilgili olay itiraflarda bulunarak Barış Murat Yağcı ile ilişkisini “Hayatımın en kötü 1 senesi” olarak tanımlamış ve Barış’ın sürekli telefonlarını karıştırdığını, mesajlarını okuduğunu ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bir mültecilerden bıktık bir de acunun abuk sabuk programlarından!
bu barış denen adam sürekli ya sakat ya da mağdur taklidi yapıyor!! geçen sefer de aynı numaraları çekip finale gitmişti. tam bir sahtekar!!!
nisa şimdi neden konuştu bence kıskandı bayanlarla konuşması onu rahatsız etti çünkü barış hiç konuşmazdı

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