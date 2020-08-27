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Acun Ilıcalı Süper Lig'den transfer yapıyor! Fortuna Sittard, Ege Özkayımoğlu'nun peşinde!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 27.08.2020 22:33 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Hollanda kulübü Fortuna Sittard, transferde rotayı Türkiye'ye çevirdi. Kayserispor'dan Ben Rienstra, Gençlerbirliği'nden Mats Seuntjens'i kadrosuna katan Fortuna Sittard, şimdi de Göztepe’de forma giyen Ege Özkayımoğlu’na göz koydu.

Acun Ilıcalı Süper Lig'den transfer yapıyor! Fortuna Sittard, Ege Özkayımoğlu'nun peşinde!

Acun Ilıcalı’nın ortak olduğu Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard, transfer çalışmalarına devam ediyor. Türkiye pazarına yönelen Fortuna, Kayserispor'dan Ben Rienstra ve Gençlerbirliği'nden Mats Seuntjens'in ardından Süper Lig 'den bir isme daha talip oldu. Hollanda ekibi, Göztepe ’nin 19 yaşındaki milli oyuncusu Ege Özkayımoğlu ile ilgileniyor.

U19 takımda gösterdiği başarılı performans sonrası profesyonel sözleşme imzalanan Ege, geçen sezon başında U19 takımıyla oynadığı 9 maçta 6 gol atınca A takıma yükselmişti. A takım formasıyla da 6 maça çıkan 2001 doğumlu forvet 1 gol kaydetti.Göztepe’nin büyük umutlar bağladığı Ege’nin yurt dışında vitrine çıkartılıp Avrupa piyasasına sunulması bekleniyor.Öte yandan Belçika 2. Lig takımlarından Westerlo’nun da Ege’yle teması var. Westerlo kadrosunda Berke Özer, Barış Alıcı ve Atabey Çiçek gibi genç isimler yer alıyor.

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