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Acun Ilıcalı, Survivor finalinde müjdeyi verdi! Fenerbahçe ve Hull City...

30.06.2022 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Chamapionship takımlarından Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 10 Temmuz'da Fenerbahçe ile Sakarya Atatürk Stadyumu'nda hazırlık maçı oynayacağını duyurdu. Survivor'ın finalinde canlı yayında maçın yapılacağını duyuran Acun Ilıcalı, karşılaşmanın Sakarya'da oynanacağını da müjdeledi.

Acun Ilıcalı, Survivor finalinde müjdeyi verdi! Fenerbahçe ve Hull City...

Bu sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesi nedeniyle sezonu erken açan Fenerbahçe 'de hazırlık maçları büyük önem taşıyor. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bugüne kadar Shkupi, Tirana ve Al-Shamal takımları 3 hazırlık maçı yapan Fenerbahçe'de yarın Avusturya’nın Graz şehri yakınlarında Bad Radkersburg bölgesinde kampa girecek.

Fenerbahçe bu sırada 2 Temmuz Cumartesi günü yerel saat ile 18.30’da Sırbistan ekibi FK Partizan ile; 6 Temmuz Çarşamba günü 18.30’da Macaristan temsilcisi Mol Fehervar ile karşı karşıya gelecek. 7 Temmuz tarihine kadar sürecek kampın ardından Sarı Lacivertliler yurda dönecek.

İngiltere Chmapionship takımlarından Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 10 Temmuz'da Fenerbahçe ile Sakarya Atatürk Stadyumu'nda hazırlık maçı oynayacağını duyurdu.

CANLI YAYINDA DUYURDU: ALİ KOÇ İLE KONUŞTUM

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Acun Ilıcalı, Survivor'ın finalinin canlı yayınında Fenerbahçe ile Hull City'nin maç yapacağını açıkladı. Maçın Sakarya'da oynanacağını söyleyen Ilıcalı, bunun nedenini yıllar önce Sakarya'da bir organizasyon yapma hayali olduğunu açıkladı. Ali Koç ile de konuşarak Sakarya'da oynanması için anlaştıklarını duyuran Ilıcalı, taraftarlara maçın yapılacağını duyurdu.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Acun Ilıcalı hull city
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