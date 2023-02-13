Acun Ilıcalı Trabzonspor-Basel maçının şifresiz olacağını duyurdu! Tüm gelirler deprem bölgesine verilecek

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası birçok kurum yardım için harekete geçti. Perşembe günü Trabzonspor'un Basel ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi mücadelesinin şifresiz olarak TV8'den yayınlanacağı açıklandı.
TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada maçın şifresiz yayınlanacağını açıkladı.
16 Şubat Perşembe günü oynamak zorunda olduğumuz Basel karşılaşması TV8'den şifresiz olarak yayınlanacaktır.
Karşılaşmanın reklam gelirleri ise depremden etkilenen vatandaşlarımız için kullanılacaktır.
Acun Ilıcalı'ya göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz.