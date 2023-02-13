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Acun Ilıcalı Trabzonspor-Basel maçının şifresiz olacağını duyurdu! Tüm gelirler deprem bölgesine verilecek

13.02.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı, Trabzonspor-Basel maçının şifresiz olarak yayınlanacağını ve tüm reklam gelirinin depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.

Acun Ilıcalı Trabzonspor-Basel maçının şifresiz olacağını duyurdu! Tüm gelirler deprem bölgesine verilecek

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası birçok kurum yardım için harekete geçti. Perşembe günü Trabzonspor'un Basel ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi mücadelesinin şifresiz olarak TV8'den yayınlanacağı açıklandı.

TÜM GELİRLER DEPREM BÖLGESİNE

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TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada maçın şifresiz yayınlanacağını açıkladı.

TRABZONSPOR'DAN ILICALI'YA TEŞEKKÜR

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16 Şubat Perşembe günü oynamak zorunda olduğumuz Basel karşılaşması TV8'den şifresiz olarak yayınlanacaktır.

Karşılaşmanın reklam gelirleri ise depremden etkilenen vatandaşlarımız için kullanılacaktır.

Acun Ilıcalı'ya göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz.

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