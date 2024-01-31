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  4. Acun Ilıcalı transferden vazgeçmişti! Fenerbahçe'nin yıldızı Ryan Kent'i Erol Bulut kapıyor

Acun Ilıcalı transferden vazgeçmişti! Fenerbahçe'nin yıldızı Ryan Kent'i Erol Bulut kapıyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
31.01.2024 10:41 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de bir dönem teknik direktörlük görevi yapmış olan ve şu an İngiltere Championship'te Cardiff City'yi çalıştıran Erol Bulut, Sarı-Lacivertliler'in takımdan göndermek istediği Ryan Kent'e talip oldu. İşte detaylar...

Ryan Kent

Ryan Kent

İNG İngiltere
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de performansıyla beklentilerin altında kalan isimlerden Ryan Kent'in takımdan gönderilmesi beklenirken İngiliz oyuncuya sürpriz bir talip çıktı.

EROL BULUT İSTİYOR

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Hull City görüşmelerdeki tavrından dolayı İngiliz oyuncunun transferinden vazgeçerken, 27 yaşındaki kanat için Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff'in devreye girdiği öğrenildi. Bordo-Mavili ekip, Kent ve menajeriyle görüşmelere başladı. Hırvat devi Dinamo Zagreb de İngiliz oyuncuyla ilgileniyor.

15 MAÇA ÇIKTI

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Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 resmi maça çıkan Ryan Kent bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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