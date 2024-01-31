Acun Ilıcalı transferden vazgeçmişti! Fenerbahçe'nin yıldızı Ryan Kent'i Erol Bulut kapıyor

Fenerbahçe'de performansıyla beklentilerin altında kalan isimlerden Ryan Kent'in takımdan gönderilmesi beklenirken İngiliz oyuncuya sürpriz bir talip çıktı.

EROL BULUT İSTİYOR

Hull City görüşmelerdeki tavrından dolayı İngiliz oyuncunun transferinden vazgeçerken, 27 yaşındaki kanat için Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff'in devreye girdiği öğrenildi. Bordo-Mavili ekip, Kent ve menajeriyle görüşmelere başladı. Hırvat devi Dinamo Zagreb de İngiliz oyuncuyla ilgileniyor.

15 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 resmi maça çıkan Ryan Kent bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.





