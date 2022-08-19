Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya bakın nasıl tanışmış! Survivor yarışması için...

Aralarında 30 yaş fark olan Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın tanışma hikâyesi ortaya çıktı. Daha önce yaş farkı ile ilgili "Çağla kafa olarak çok olgun. Bu sayede aramızdaki yaş farkını pozitife çeviriyoruz" diyen Acun Ilıcalı genç aşkıyla bakın nasıl tanışmış...

Ayça Çağla Altunkaya'nın Acun Ilıcalı ile tanışma hikayesi sosyal medyada gündem oldu. TV100'ün haberine göre; Altunkaya'nın hemşirelik mezunu olduğu ve çfitin bu sayede tanıştığı iddia edildi.

Ayça Çağla Altunkaya, Survivor yarışması için Dominik'te oluşturulacak sağlık ekibi kadrosuna başvuru yapmış ve başvuru sırasında tanışan ikilinin ilişkisi başlamış.

Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra aradığı aşkı Altunkaya'da bulan Acun Ilıcalı her fırsatta "Çağla beni çok mutlu ediyor" açıklamasında bulunuyor.



