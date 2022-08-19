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Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya bakın nasıl tanışmış! Survivor yarışması için...

19.08.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra aradığı aşkı Ayça Çağla Altunkaya'da bulan Acun Ilıcalı yaş farkını pek umursamıyordu. Son dönemde ayrılık iddialarıyla gündeme gelen ancak her yere birlikte giderek bu iddiaları yalanlayan çiftin nasıl tanıştığı ortaya çıktı. Ilıcalı genç sevgilisi Survivor yarışmasının hazırlık sürecinde tanımış...

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya bakın nasıl tanışmış! Survivor yarışması için...

Aralarında 30 yaş fark olan Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın tanışma hikâyesi ortaya çıktı. Daha önce yaş farkı ile ilgili "Çağla kafa olarak çok olgun. Bu sayede aramızdaki yaş farkını pozitife çeviriyoruz" diyen Acun Ilıcalı genç aşkıyla bakın nasıl tanışmış...

Ayça Çağla Altunkaya'nın Acun Ilıcalı ile tanışma hikayesi sosyal medyada gündem oldu. TV100'ün haberine göre; Altunkaya'nın hemşirelik mezunu olduğu ve çfitin bu sayede tanıştığı iddia edildi.

Ekran Alıntısı

Ayça Çağla Altunkaya, Survivor yarışması için Dominik'te oluşturulacak sağlık ekibi kadrosuna başvuru yapmış ve başvuru sırasında tanışan ikilinin ilişkisi başlamış.

Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra aradığı aşkı Altunkaya'da bulan Acun Ilıcalı her fırsatta "Çağla beni çok mutlu ediyor" açıklamasında bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya
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