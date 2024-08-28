Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya evliliği gündemde! Düğün iptal... Şaşırtan karar

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile ayrılıktan kısa süre sonra Ayça Çağla Altunkaya ile yeni bir aşka yelken açtı.

Her fırsatta mutlu olduğunu ifade eden Ilıcalı “Çok mutlu bir bir beraberliğim var. Çağla ile olan küçük ve masum dünyamda çok mutluyum. O dünya benim için çok rahatlatıcı” demişti.

Yeniden evlilik kararı alan Acun Ilıcalı'nın genç aşkı gözlerden uzak durmaya çalışsa da sık sık adından söz ettiriyor.

Son olarak 5 milyon TL olduğu iddia edilen tektaşıyla dikkat çeken Ayça Çağla'nın Acun Ilıcalı ile evlilik hazırlığı yaptığı iddia ediliyordu.

MARMARİS'TEN İSTANBUL'A TAŞINDI

5 Eylül'de evlenecekleri söylenen çiftin, düğünü de Marmaris'teki Söğüt Manzara Restoran'da yapacağı iddia edilmişti. Ancak düğün son anda iptal edildi.



Muhabir Online'dan Akif Yaman'ın özel haberine göre Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya hem mekanı hem de tarihi değiştirdi.

Düğün bir anda Esma Sultan Yalısı'na taşındı ve tarihin de bir gün önceye alınarak 4 Eylül olarak güncellendiği iddia edildi.