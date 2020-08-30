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Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar’ın geleneksel buluşmasına Çağla Altunkaya damgası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 14:01 | Son Güncelleme

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının final yapmasından sonra ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı yaz tatiline başladı. Sevgilisini Dominik Cumhuriyeti’nde bir an olsun yalnız bırakmayan Ayça Çağla Altunkaya yaz tatilinde de Acun Ilıcalı’ya eşlik etti.

Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar’ın geleneksel buluşmasına Çağla Altunkaya damgası!

Acun Ilıcalı’nın Türkiye getirdiği O Ses Türkiye ve Yeteneksizsiniz Türkiye yarışma formatlarında jüri üyeliği yapan Hülya Avşar İstanbul’da metropol yaşamına son vererek Ayvalık’a yerleşmişti. Özellikle yaz aylarını Ayvalık’ta ailesiyle birlikte geçirmeyi tercih eden Avşar kızı yakın arkadaşı Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’yı ağırladı. Magazin muhabirliği dönemlerinde arkadaşlıklarının temelini atan Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar aile yemeğinde bir araya geldi. Beraber yemek yedikleri bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan dostların keyifli halleri gözlerden kaçmadı.
hülya avşar
Ayvalık’ta buluşan ikilinin paylaştıkları fotoğraflarda Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın olması dikkatleri çekti. Aynı zamanda masada Hülya Avşar’ın ablası Leyla Avşar ve kız kardeşi Helin Avşar yer aldı. Acun Ilıcalı fotoğrafı sosyal medya hesabından “Büyük buluşma” notuyla paylaşırken; Hülya Avşar aynı fotoğraf için “Ayvalık, Hülya, Acun... Geleneksel buluşma” açıklamasını yazdı.

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