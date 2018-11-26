Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, boşanmak için Silivri Adliyesine geldi. Adliyeye birlikte gelen Subaşı ve Ilıcalı'nın neşeli oldukları görüldü.

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı boşanmak için Silivri Adliyesine geldi. Adliyeye aynı araçla gelen Subaşı ve Ilıcalı gülerek gazetecileri selamladı.

Silivri Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşanan çift geçtiğimiz yıl eylül ayında nikah masasına oturmuştu. İkilinin adliyeye girmesiyle boşanma haberlerinin resmileşmesi bir oldu! Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı adeta jet hızında boşanarak magazin tarihine geçti.

SEKİZ DAKİKADA BOŞANDILAR

Çift tek celsede anlaşmalı olarak tam sekiz dakikada boşandı.

Sosyal medyada ayrılık haberleriyle ilgili en çok konuşulan konu ise Şeyma Subaşı'nın alacağı nafaka miktarı oldu.

ACUN ILICALI'DAN İLK AÇIKLAMA!

Boşanma sonrası Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama:

Her evlilikte boşanmada var. Biz de Şeyma ile evliliğimizi kurtarmak için açıkçası birkaç kere denedik konuştuk kurtaramadık. Buna insani yönden bakmanızı istiyorum. Denedik olmadı… Sonuçta ikimiz için de demek hayırlısı böyle.