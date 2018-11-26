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Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.11.2018 13:29 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı boşanmak için Silivri Adliyesi'ne geldi! Adliyeye aynı araçla gelen Subaşı ve Ilıcalı'nın mutlu halleri dikkat çekti. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı adeta jet hızında boşandı! İkilinin adliyeye girmesiyle boşanması bir oldu.

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, boşanmak için Silivri Adliyesine geldi. Adliyeye birlikte gelen Subaşı ve Ilıcalı'nın neşeli oldukları görüldü.

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Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı boşanmak için Silivri Adliyesine geldi. Adliyeye aynı araçla gelen Subaşı ve Ilıcalı gülerek gazetecileri selamladı.

Silivri Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşanan çift geçtiğimiz yıl eylül ayında nikah masasına oturmuştu. İkilinin adliyeye girmesiyle boşanma haberlerinin resmileşmesi bir oldu! Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı adeta jet hızında boşanarak magazin tarihine geçti.

SEKİZ DAKİKADA BOŞANDILAR

Çift tek celsede anlaşmalı olarak tam sekiz dakikada boşandı.

Sosyal medyada ayrılık haberleriyle ilgili en çok konuşulan konu ise Şeyma Subaşı'nın alacağı nafaka miktarı oldu.

ACUN ILICALI'DAN İLK AÇIKLAMA!

Boşanma sonrası Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama:

Her evlilikte boşanmada var. Biz de Şeyma ile evliliğimizi kurtarmak için açıkçası birkaç kere denedik konuştuk kurtaramadık. Buna insani yönden bakmanızı istiyorum. Denedik olmadı… Sonuçta ikimiz için de demek hayırlısı böyle.

İDDİALAR ÇİRKİN!

Popülerliğimizden kaynaklanan çirkin dedikodular olabilir. Sonuçta biz de kendi aramızda küçük bir aileydik olmadı, yürütemedik. Yürümedi hayırlısı olsun. İddiaların hepsi çirkin. Severek evlendik yürütemedik, saygı ile ayrıldık.

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Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Acun Ilıcalı çıkan haberleri 2. Sayfa haberiyle onaylarken Şeyma Subaşı ile haberlerin yayınlandığı saatlerde Instagram hesabından kendi fotoğrafını paylaştı.

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Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın evliliğinin bitme sebebi olarak oyuncu Çağatay Ulusoy gösterilmişti.

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Okuyucu Yorumları 37 yorum
ekonomi berbat buna mı üzüleyim? fener küme düşecek buna mı üzüleyim? sabah şehit haberleri, tren kazası haberi aldık buna mı üzüleyim? ama bu acun haberi mahvetti bizi bu ülkeden harbiden bişey olmazmış... acun da boşandı ya tüh be
millet fatura ödeyemiyo evini geçindiremiyo ayrılıyolar bunların derdi ne acaba
alacağını aldı sucu .
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